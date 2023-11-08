تخريج 50 طالبا بدبلوم تنمية وإدارة الموارد المالية للمنظمات بجامعة القاهرة

كرمت مؤسسة مصر الخير، المشاركين في دبلوم تنمية وإدارة الموارد المالية للمنظمات الأهلية، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث تم تكريم 50 خريجا للدبلومة دفعة 2021-2022 و2022-2023.

وتقدم مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الاشتراك في الدبلوم كمنحة كاملة للعاملين في المنظمات الأهلية، وتطلق سنويا كمنحة تعليمية بدون تحمل الدارس أي رسوم ووفقا للشروط ومعايير مؤسسة مصر الخير، وبلغ عدد المنح المقدمة عدد 39 طالب في دفعة 2023-2024 الحالية.

إتاحة الفرصة للعاملين في المنظمات المختلفة لتطبيق قواعد تنمية الموارد

وقالت الدكتورة مروة بلتاجي، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للدراسات العليا، إن أهمية أعمال الدبلوم تتلخص في اتاحته الفرصة للعاملين في الدولة والمنظمات لتطبيق القواعد العلمية المطبقة في العالم، والذي تم بمساندة من مؤسسة مصر الخير.

ونوهت وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للدراسات العليا، أن بنود الدبلوم تكمن في دراسة موضوعات الهيكل المؤسسي لدعم قدرات المنظمات الأهلية، مع بناءً البنية التحية للمؤسسات باستخدام التكنولوجيات الحديثة، فضلا عن إثقال قدراتهم لإدارة الموارد المالية بما يطبق في المؤسسات العالمية.

من جهتها، أكدت الدكتورة نورا عبيد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن تخريج دفعتين من دبلومة تنمية وإدارة الموارد المالية للمنظمات الأهلية، يعد حلما تحقق من أجل تطبيق أعلى النظم العلمية المطبقة في دول العالم في تنمية موارد المؤسسات وإدارتها.

وأشارت عبيد، إلى أن عدد طلاب الدبلومة في دفعة العام الجاري 2023-2024 يبلغ 39 طالبا، فيما تم تخريج عدد 21 طالبا في دفعة 2022-2023، مع تخريج 29 طالب دفعة 2021-2022.

دور مصر الخير يمتد لمساعدة الطلاب في تنفيذ أفكارهم

في السياق، قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن اهتمام المؤسسة بتنمية الانسان يأتي سببا لما تحققه مؤسسة مصر الخير من دور تنموي في المجتمع، مشيرا لاهتمام المؤسسة بالتعاون مع الأكاديميات العلمية في إطلاق الدبلومات المتخصصة الاحترافية في مجالات متعددة لعمل المنظمات الأهلية، من ضمنها هذه الدبلومة والتي تستهدف تأهيل العاملين في المنظمات الأهلية في مصر على مجال تنمية الموارد.

وعن دور المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي، أوضح الدكتور محمد رفاعي، أنه دور حيوي وفعال لتنمية العقول للتفاعل في خلق ذات تسطيع أن تدير المجتمع المدني بشكل فعال وقوي، مؤكدا أن دور مؤسسة مصر الخير لن ينتهي عند تخريج الطلاب من الدبلومة بل يمتد لمساعدة الطلاب في تنفيذ أفكارهم من مشاريع.

وأضاف رفاعي، أن مؤسسة مصر الخير تهتم بامتداد أعمال المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي ليس على مستوى مصر فقط بل على المستوى العربي وذلك من خلال 4 وحدات متخصصة فنية كلٍ في مجالها وتتشابك هذه الوحدات جميعها، بحيث تستطيع الإسهام في تحسين بيئة عمل المنظمات الأهلية.

فيما قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن أحد أنشطة المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي هي الإسهام في زيادة فعالية المنظمات الأهلية، وحركة التطوع في مصر، مشيرا إلى أن تنمية الموارد، تعتبر عصب المنظمات الأهلية وبدون الموارد يشكل ذلك تهديدا حقيقيا لاستدامة عمل المنظمات، مما دفع مؤسسة مصر الخير لإنشاء دبلومة خاصة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لتأهيل العاملين في المنظمات الأهلية في مجال تنمية الموارد.

ونوه الدكتور محمد ممدوح، أن أهمية الدبلومة تكمن في خلق ووجود مجتمع مدني قوي وفاعل، من أجل استدامة العمل الأهلي، موضحا أن مؤسسة مصر الخير في اتجاها بتحويل دبلومة تنمية وإدارة الموارد المالية إلى ماجيستير قريبا.

فيما تتمثل أهداف برنامج الدبلوم المهني، في تزويد الدارسين بالمعارف والأدوات العلمية التي تمكنهم من تحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات الدولة المختلفة سواء في مصر أو في أي دولة أخرى، ويمثل البرنامج دراسة متداخلة بين علوم الإدارة العامة وعلوم الإدارة من تمويل وتسويق وتقييم للمشروعات، وعلم الآليات التجارية الهادفة للربح بغرض إعادة استثمار الأرباح المتحققة للصالح المجتمعي.

وتُمنح درجة الدبلوم المهني في إدارة وتنمية الموارد المالية للمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والصناديق الدولية والإقليمية المانحة والشركات ذات المسؤلية الاجتماعية من جانب جامعة القاهرة بعد اعتماد مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدًا أنه لا يؤهل هذا الدبلوم المهني للحصول على ماجستير، أو دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة.

وحول شروط القبول والقيد لبرنامج الدبلوم المهنى، قالت مؤسسة مصر الخير إنه يشترط لقيد الطالب في برنامج الدبلوم المهني في إدارة وتنمية الموارد المالية أن يفي الطالب بالمتطلبات التالية، الحصول على درجة البكالوريوس، وذلك بتقدير تراكمي جيد على الأقل، والعمل في مؤسسة حكومية، أو غير حكومية، أو دولية، أو إقليمية، أو برنامج للمنح الأجنبية أو شركة ذات مسؤلية اجتماعية، أو العمل كاستشاري لإحدى هذه المؤسسات أو المنظمات وذلك لمدة عامين علي أقل تقدير قبل القيد في هذا الدبلوم المهنى، بالإضافة إلى اجتياز الطالب امتحان التويفل بدرجة يتم تحديدها من جانب إدارة البرنامج.