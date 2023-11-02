مصر الخير تقدم 95 طن مستلزمات جراحية لتلبية احتياجات مستشفيات غزة

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن استمرارها فى دعم مستشفيات قطاع غزة.

وأكدت أنه تم إرسال 95 طنا من المستلزمات الجراحية الطارئة والأدوية التى وصلت إلى قطاع غزة، خاصة النواقص التي تحتاجها المستشفيات بالقطاع.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إنه منذ بداية تصاعد الأحداث وحتى الآن تحرص المؤسسة على توفير حوالى 200 منتج علاجي طارئ، موضحة أن على رأس هذه المنتجات تأتي المستلزمات الجراحية وأجهزة الأكسجين ومواد التعقيم والمضادات الحيوية والخيوط الجراحية، بالإضافة إلى مواد التخدير التي تكفي لأكثر من 9 آلاف عملية جراحية والأمراض المزمنة وزراعة الكلى، وذلك من أجل دعم الحالات الطارئة.

ونوهت رئيس قطاع الصحة بالمؤسسة بأن القوافل الطبية والأدوية التى تم إرسالها تأتي ضمن شحنات المواد الإغاثية المرسلة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت استمرار الاستجابة السريعة من المؤسسة بإرسال المساعدات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع تكامل كافة المؤسسات الأهلية المصرية لسرعة تدفق المساعدات الطبية لتلبية احتياجات الأشقاء في غزة.

واهتمت مؤسسة مصر الخير في قوافلها الإغاثية الطبية بإرسال المواد والمستلزمات الجراحية الأساسية من "المشارط والجبس والشاش والقطن والكانيولا وأجهزة الوريد وأجهزة الضغط وأجهزة السكر وأجهزة قياس الأكسجين، والكحول الطبي والبيتادين والخيوط الجراحية والدرنقة، والفازلين وماسكات جراحية والمفارش الطبية وغيرها".

وأشارت إلى أن القوافل الطبية تضمنت أيضا أدوية طوارئ، وأدوية صدر، ومضادات حيوية، ومضادات للتجلط، ومحلول ملح، ومحاليل جلوكوز، وكورتيزون حقن، ولبن للأطفال.

وأكدت أن قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني، في حالة استعداد قصوى لتلبية كافة المتطلبات الطبية لقطاع غزة في ظل التنسيق الكامل مع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.