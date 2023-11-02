الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر الخير تقدم 95 طن مستلزمات جراحية لتلبية احتياجات مستشفيات غزة

مؤسسة مصر الخير
مؤسسة مصر الخير

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن استمرارها فى دعم مستشفيات قطاع غزة.

وأكدت أنه تم إرسال 95 طنا من المستلزمات الجراحية الطارئة والأدوية التى وصلت إلى قطاع غزة، خاصة النواقص التي تحتاجها المستشفيات بالقطاع.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إنه منذ بداية تصاعد الأحداث وحتى الآن تحرص المؤسسة على توفير حوالى 200 منتج علاجي طارئ، موضحة أن على رأس هذه المنتجات تأتي المستلزمات الجراحية وأجهزة الأكسجين ومواد التعقيم والمضادات الحيوية والخيوط الجراحية، بالإضافة إلى مواد التخدير التي تكفي لأكثر من 9 آلاف عملية جراحية والأمراض المزمنة وزراعة الكلى، وذلك من أجل دعم الحالات الطارئة.

ونوهت رئيس قطاع الصحة بالمؤسسة بأن القوافل الطبية والأدوية التى تم إرسالها تأتي ضمن شحنات المواد الإغاثية المرسلة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

قوافل "مصر الخير" فى العبور الثانى للمساعدات المصرية لأهالينا فى غزة

وأكدت استمرار الاستجابة السريعة من المؤسسة بإرسال المساعدات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع تكامل كافة المؤسسات الأهلية المصرية لسرعة تدفق المساعدات الطبية لتلبية احتياجات الأشقاء في غزة.

واهتمت مؤسسة مصر الخير في قوافلها الإغاثية الطبية بإرسال المواد والمستلزمات الجراحية الأساسية من "المشارط والجبس والشاش والقطن والكانيولا وأجهزة الوريد وأجهزة الضغط وأجهزة السكر وأجهزة قياس الأكسجين، والكحول الطبي والبيتادين والخيوط الجراحية والدرنقة، والفازلين وماسكات جراحية والمفارش الطبية وغيرها".

وأشارت إلى أن القوافل الطبية تضمنت أيضا أدوية طوارئ، وأدوية صدر، ومضادات حيوية، ومضادات للتجلط، ومحلول ملح، ومحاليل جلوكوز، وكورتيزون حقن، ولبن للأطفال.

وأكدت أن قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني، في حالة استعداد قصوى لتلبية كافة المتطلبات الطبية لقطاع غزة في ظل التنسيق الكامل مع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

مصر الخير التحالف الوطني قطاع غزة غزة النواقص عفاف الجوهري

الأكثر قراءة

عاجل.. «حرب غزة» تشعل أسعار الوقود فى العالم

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يعترف: "الحرب فى غزة لها ثمن مؤلم وباهظ"

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

سرايا القدس تعلن القضاء على قوة إسرائيلية راجلة بكمين محكم غربى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحن في حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى

24 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان فى "الإبراهيمى" 142 مرة خلال أكتوبر