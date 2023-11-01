الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التحالف الوطنى": معبر رفح به 108 شاحنات مساعدات إنسانية يحتاجها أهالى غزة

المساعدات الإغاثية
المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

كشف عمرو مجدي، مسئول القوافل بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل تسليم المساعدات الإغاثية الأولي للجانب  الفلسطيني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن التحالف يتواجد في معبر رفح بداية من يوم 14 أكتوبر الماضي، بواقع 108 شاحنات بها كل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها قطاع غزة.

وأضاف أن أول شاحنة دخل قطاع غزة من فجر يوم 21 أكتوبر ويستمر إدخال القوافل المساعدات الإنسانية حتى اليوم، مردفًا: "القوافل تتنوع من مواد غذائية وكراتين لبن أطفال ومياه، وهناك 18 شاحنة تحمل مساعدات طبية".

وتابع: "هناك 20 شاحنة تشمل مساعدات أغطية وكساء لأننا نقبل على فصل الشتاء، والدمار الذي طال غزة كبير جدا، ومن المتوقع أن يكون هناك احتياج لهذه المواد".

الفلسطينى مساء دى ام سى عمرو مجدي غزة

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