الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير فلسطينى: قطع الاتصالات عن غزة جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلى

إسحق سدر
إسحق سدر

كشف الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، عن تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

وقال خلال مداخله هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتواصل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن قطع الاتصالات عن قطاع غزة جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنه تمت ممارسة ضغوط لعودة الخدمة مرة أخرى إلى قطاع غزة،

وأشار إلى أن جزءًا من البنية التحتية لقطاع الاتصال تم تدميره، متابعًا: "نشكر مصر على تقديم الدعم، وإدخال المساعدات للفلسطينيين، ونطمح في مزيد من الضغط لإدخال الوقود وضمان عدم تكرار فصل الاتصالات".

قطاع غزة مساء دى ام سى الأراضي الفلسطينية اسحق سدر

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