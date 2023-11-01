هشام مهنا: آلاف المرضى فى مستشفيات غزة يتعرضون لمخاطر كبيرة

كشف الدكتور هشام مهنا، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، عن تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

وقال خلال مداخله هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إنه يوميًا نشهد خروج المستشفيات ومراكز الخدمة الطبية تخرج عن الخدمة بسبب نفاذ الوقود وعدم توفر سبل تشغيل المرافق بشكل كامل.

وأضاف أنه تم إدخال 6 شاحنات عبر معبر رفح يوم الجمعة الماضي تحمل المساعدات الطبية، وغيرها من الأدوات والمستلزمات الهامة التي يجتاجها الأشقاء في فلسطين.

وتابع: "تمكنا من إيصال بعض المساعدات لعدد من المستشفيات في قطاع غزة وخاصة في المناطق الجنوبية، وهناك صعوبة في ايصال المساعدات للمناطق الواقعة في النصف الشمالي من قطاع غزة".

وأكمل: "الآلاف من المرضى في مستشفيات غزة يتعرضون لمخاطر كبيرة".