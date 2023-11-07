الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مصر الخير": نركز فى مساعدات غزة على المواد الغذائية والأدوية

مساعدات إنسانية إلى
مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

قال محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن العمل الذي يقوم به التحالف الوطني تجاه الأشقاء في غزة، يؤكد مساندة ودعم القضية الفلسطينية.

 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن 200 شاحنة تم تجهيزها من التحالف محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن مصر الخير تركز على المواد الغذائية والأدوية لسد الاحتياجات الفلسطينية والمطلوبة من الهلال الأحمر الفلسطيني.

 

يوجد تنسيق في التحالف حول تجهيز المساعدات

وأكد أنه يوجد تنسيق في التحالف أن نكمل بعضنا فمصر الخير ركزت في التغذية والأدوية والاحتياجات الإنسانية، وكل جمعية ترى ما تقدمه لأهالينا في غزة، مؤكدًا أن 85% من حجم المساعدات التي دخلت غزة من مصر.

مؤسسة مصر الخير التحالف الوطني غزة المواد الغذائية الأدوية الهلال الأحمر الفلسطيني

مواد متعلقة

نائب يثمن جهود التحالف الوطنى وحياة كريمة فى تقديم المساعدات لغزة

عضو التحالف الوطنى لـ"الدستور": المجتمع المدنى شارك بنحو 70% من إجمالى المساعدات لأهالى غزة

عضو التحالف الوطنى: نتحرك سريعًا لتلبية احتياجات الأشقاء فى غزة

"التحالف الوطنى": يصل بشكل يومى لمعبر رفح ما يقرب من 50 شاحنة

عضو التحالف الوطنى: الشعب المصرى شارك بـ70% من المساعدات التى وصلت معبر رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. حكومة الاحتلال: دخول 70 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

وزير النقل يدعو المستثمرين للاستثمار ويتعهد بتوفير الأراضى والتراخيص

لليوم الثانى.. إغلاق الطريقين "الصحراوى والدولى" من 4 فجرًا حتى وضوح الرؤية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر