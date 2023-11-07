"مصر الخير": نركز فى مساعدات غزة على المواد الغذائية والأدوية

قال محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن العمل الذي يقوم به التحالف الوطني تجاه الأشقاء في غزة، يؤكد مساندة ودعم القضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن 200 شاحنة تم تجهيزها من التحالف محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن مصر الخير تركز على المواد الغذائية والأدوية لسد الاحتياجات الفلسطينية والمطلوبة من الهلال الأحمر الفلسطيني.

يوجد تنسيق في التحالف حول تجهيز المساعدات

وأكد أنه يوجد تنسيق في التحالف أن نكمل بعضنا فمصر الخير ركزت في التغذية والأدوية والاحتياجات الإنسانية، وكل جمعية ترى ما تقدمه لأهالينا في غزة، مؤكدًا أن 85% من حجم المساعدات التي دخلت غزة من مصر.