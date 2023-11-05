عضو التحالف الوطنى: الشعب المصرى شارك بـ70% من المساعدات التى وصلت معبر رفح

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المرحلة الثانية من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تستهدف مد جسر بري متواصل حتى انتهاء الأزمة.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث هي مساعدة بسيطة للأشقاء في فلسطين، وهذا دليل باهتمام مصر شعب وقادة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف، عبدالقوي، أن القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية تضم 50 قاطرة يوميًا محملة بالأدوية والأغذية والبطاطين والملابس، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لمعرفة الاحتياجات.

وأكد أن المجتمع المدني المصري شارك بـ70% من إجمالي المساعدات التي وصلت لمعبر رفح، وهذا دليل على الانتماء للشعب الفلسطيني ودعمنا الدائم للقضية الفلسطينية.