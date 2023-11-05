مؤسسة مصر الخير: ننتظر القرار بإرسال القافلة الثالثة من المساعدات الإنسانية لغزة

أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن المساعدات التي ترسل لغزة، يتم التنسيق لها لمعرفة ما يحتاجه الشعب الفلسطيني، سواء أدوية أو أغذية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تركز على إرسال المستلزمات الطبية والأدوية، وذلك مع التنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

ونوه رفاعي، أن الطلبة في المدارس تطوعوا من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أننا ننتظر القرار بإرسال القافلة الثالثة من المساعدات الإنسانية.

أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن التنسيق يتم على شكل كبير مع التحالف الوطني، وذلك من أجل إدخال وإرسال ما يحتاجه الشعب الفلسطيني.