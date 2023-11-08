الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن تقليص خدمات مستشفى القدس بسبب شح الوقود

مستشفي القدس
مستشفي القدس

قررت إدارة مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم، تقليص غالبية الخدمات المقدمة في المستشفى لترشيد استهلاك الوقود والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية لأيام معدودة، لا سيما أن المستشفى يعاني من شح شديد في مخزون الوقود المتوفر، والذي كان من المفترض أن ينفذ اليوم.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له، أنه بناءً على ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات تتمثل في إيقاف مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على المولد الصغير فقط، وإيقاف قسم العمليات الجراحية، مع إيقاف محطة توليد الأكسجين والاعتماد على أسطوانات الأكسجين، كذلك إيقاف قسم الرنين المغناطيسي والأشعة، ووضع جدول لتوزيع الكهرباء في مباني المستشفى الثلاثة بمعدل ساعتين لكل مبنى يوميا بعد الساعة الخامسة مساء، وذلك لضمان حصول النازحين على خدماتهم الأساسية من طهي وشحن الهواتف النقالة.

أيضا، إجراءات لاحقة بتقليص الخدمات المقدمة في المستشفى والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، وتأمل الجمعية ألا تضطر مجبرة لإيقاف العمل بالمستشفى في غضون أيام معدودة جراء استنفاد كميات الوقود والمقومات الأساسية لاستمرارية العمل إذا لم يتم إيصال الوقود والإمدادات الطبية والماء والطعام إلى المستشفى، الذي يعاني من شح المستلزمات الطبية والأدوية.

نقص حاد فى المياه والطعام للمرضى

وأفاد البيان بوجود نقص حاد في المياه والطعام للمرضى والطواقم الطبية، وأكثر من 14 ألف نازح داخل المستشفى باتوا يعانون الأمرّين من أجل تأمين كميات قليلة جدا من الطعام وحليب الأطفال، وانقطاع الخبز منذ حوالي يومين، علما بأن المستشفى لا يزال معزولًا عن الطرق المؤدية إليه لليوم الثالث على التوالي، بسبب إغلاقه جراء قصف المنازل المحيطة والبنية التحتية.

جدير بالذكر أنه استهدفت بالأمس سلطات الاحتلال الإسرائيلي قافلة المساعدات الإنسانية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة التي كانت تحمل إمدادات طبية منقذة للحياة إلى مرافق صحية، من ضمنها مستشفى القدس التابع للجمعية، حيث لم تصل المساعدات المنتظرة إلى المستشفى حتى هذه اللحظة.

وعليه، ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية والوقود لمستشفى القدس ولمحافظتي غزة والشمال بشكل عاجل.

الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى القدس غزة الإحتلال الإسرائيلي القدس

مواد متعلقة

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

الأكثر قراءة

روى فيتوريا مرشح لتدريب اتحاد جدة خلفًا لنونو سانتو (خاص)

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

إعدام المتهم الأول.. تفاصيل سرقة حياة "عروس بنها" قبل دقائق من زفافها

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

وزير النقل يوجه بالاستفادة من المنتج المحلي واستخدام الخامات المصرية في كل الصناعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

طور الموقف المصرى!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

آخر أخبار حرب غزة اليوم.. الأونروا تدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تتمسك بالحرب

بلومبرج: الاحتلال يصدر سندات دين بقيمة 3.7 مليار دولار

هيئة البث الإسرائيلية عائلات الأسرى في غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها