الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن تقليص خدمات مستشفى القدس بسبب شح الوقود

قررت إدارة مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم، تقليص غالبية الخدمات المقدمة في المستشفى لترشيد استهلاك الوقود والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية لأيام معدودة، لا سيما أن المستشفى يعاني من شح شديد في مخزون الوقود المتوفر، والذي كان من المفترض أن ينفذ اليوم.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان له، أنه بناءً على ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات تتمثل في إيقاف مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على المولد الصغير فقط، وإيقاف قسم العمليات الجراحية، مع إيقاف محطة توليد الأكسجين والاعتماد على أسطوانات الأكسجين، كذلك إيقاف قسم الرنين المغناطيسي والأشعة، ووضع جدول لتوزيع الكهرباء في مباني المستشفى الثلاثة بمعدل ساعتين لكل مبنى يوميا بعد الساعة الخامسة مساء، وذلك لضمان حصول النازحين على خدماتهم الأساسية من طهي وشحن الهواتف النقالة.

أيضا، إجراءات لاحقة بتقليص الخدمات المقدمة في المستشفى والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، وتأمل الجمعية ألا تضطر مجبرة لإيقاف العمل بالمستشفى في غضون أيام معدودة جراء استنفاد كميات الوقود والمقومات الأساسية لاستمرارية العمل إذا لم يتم إيصال الوقود والإمدادات الطبية والماء والطعام إلى المستشفى، الذي يعاني من شح المستلزمات الطبية والأدوية.

نقص حاد فى المياه والطعام للمرضى

وأفاد البيان بوجود نقص حاد في المياه والطعام للمرضى والطواقم الطبية، وأكثر من 14 ألف نازح داخل المستشفى باتوا يعانون الأمرّين من أجل تأمين كميات قليلة جدا من الطعام وحليب الأطفال، وانقطاع الخبز منذ حوالي يومين، علما بأن المستشفى لا يزال معزولًا عن الطرق المؤدية إليه لليوم الثالث على التوالي، بسبب إغلاقه جراء قصف المنازل المحيطة والبنية التحتية.

جدير بالذكر أنه استهدفت بالأمس سلطات الاحتلال الإسرائيلي قافلة المساعدات الإنسانية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة التي كانت تحمل إمدادات طبية منقذة للحياة إلى مرافق صحية، من ضمنها مستشفى القدس التابع للجمعية، حيث لم تصل المساعدات المنتظرة إلى المستشفى حتى هذه اللحظة.

وعليه، ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية والوقود لمستشفى القدس ولمحافظتي غزة والشمال بشكل عاجل.