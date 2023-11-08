الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف معدات أحياء الزيتون وروض الفرح

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات

أجرى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية جولة ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشارع.

نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف معدات حي الزيتون 

وتابع نائب محافظ القاهرة اصطفاف معدات وسيارات الإنقاذ السريع بحى الزيتون ويرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات، وذلك تنفيذًا لخطة محافظة القاهرة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية فى جميع أحياء المنطقة الشمالية.

وتفقد فوزي المعدات المشاركة فى الاصطفاف وشاهد تشغيل المعدات والسيارات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات للتأكد من صلاحيتها الفنية وتدريب كافة العاملين والسائقين على استخدام تلك المعدات بكفاءة لتنفيذ أية مهام فى أى وقت.

نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف معدات روض الفرج 

وفى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تابع الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ اصطفاف معدات وسيارات الإنقاذ السريع بحى روض الفرج وذلك للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات.

وذلك تنفيذًا لخطة محافظة القاهرة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية فى جميع أحياء المنطقة الشمالية.

وتفقد بمرافقة رئيس حى روض الفرج والأجهزة المعاونة المعدات المشاركة فى الاصطفاف وشاهد تشغيل المعدات والسيارات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات للتأكد من صلاحيتها الفنية وتدريب كافة العاملين والسائقين على استخدام تلك المعدات بكفاءة لتنفيذ أية مهام وفى اى وقت.

وشهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة في وقت سابق،  تجربة محاكاة حية لكيفية تعامل الأجهزة المعنية مع سقوط الأمطار والتى قامت بها شركة الصرف الصحى بميدان جاردينيا بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقًا" بحى شرق مدينة نصر وذلك في إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال موسم الأمطار.

نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات

نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات
نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات
نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات
نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات
نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات
نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات
نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات
نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات
نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات
نائب محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات
حي الزيتون حي روض الفرج نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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