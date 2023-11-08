الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: إشادة مفوضية اللاجئين بجهود بخدمات مصر التعليمية شهادة دولية بدروها

رغدة نجاتي
رغدة نجاتي

وصفت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إشادة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية، عن طريق ممثلتها الدكتورة حنان حمدان، بالدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في توفير التعليم لغالبية اللاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين، بأنه شهادة دولية هامة لدور مصر المحوري في المنطقة.

 وأشارت النائبة رغدة نجاتي في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى الدور المصري نحو جميع اللاجئين على أرضها، قائلة: الجميع يشهد بهذا الدور الذى دائما تحرص عليه مصر على مدار تاريخها وتضعه ضمن أولوياتها كأحد الواجبات الأساسية تجاه الأشقاء. 

الإشادة دليل علي إيمان الدولة المصرية بدور التعليم في بناء الإنسان

وأوضحت النائبة أن من بين تلك الخدمات التى تقدمها مصر للاجئبن، هى خدمات التعليم، حيث تقدمها مجانا مثل باقي المصريين دون تفرقة، متابعة، وهو ما لاقى إشادة دولية كبيرة في هذا الشأن. 

وأكدت أن تلك الإشادة دليل علي إيمان الدولة المصرية بدور التعليم في بناء الإنسان وأنه أهم الحقوق الإنسانية الواجب توافرها في أى وقت وتحت أي ظروف. 

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في المساندة أيضا في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مشيرة إلى أن مصر تتحمل أعباء نحو ٩ ملايين لاجئ منذ سنوات، وتقدم لهم كافة الخدمات مجانا. 

من الجدير بالذكر، أن ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية، الدكتورة حنان حمدان، أشادت بالدور الذي تلعبه الحكومة المصرية في توفير التعليم لغالبية اللاجئين، وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين، وأقرت بالتحديات التي تواجهها وزارة التعليم للحفاظ على هذا الإنجاز.

مجلس النواب لجنة التعليم الحكومة المصرية مفوضية الأمم المتحدة شئون اللاجئين جامعة الدول العربية

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