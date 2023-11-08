المشدد 3 سنوات لسائق وآخرين سرقوا هاتف عامل بالإكراه بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق وآخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة؛ لاتهامهم بالسرقة بالإكراه.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم يعقوب.



وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 16925 لسنة 2023 جنايات العامرية أول، أن المجني عليه " م.م.م" عامل،استوقف سيارة سوزوكي بطريق الإسكندرية الصحراوى عقب عودته لمنزله،قيادة المتهم الأول " م.ح.ال"، وخلال سيره فؤجي بالمتهم الثاني " ف.م.ا"، الجالس بجوار السائق،وكذلك المتهم الثالث "م. م" الجالس بجواره يشهران في وجه سلاحين أبيض، مهددين إياه باستعمالها.

وتمكنوا تحت تهديد السلاح من سرقة هاتفه المحمول، ثم أنزلوه من السيارة وفروا هاربين.