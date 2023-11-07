الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق توتوك لسرقته فى الإسكندرية للمفتي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، بإجماع الآراء إحالة أوراق القضية لفضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، فيما أسند لمتهمين بقتل مواطن وسرقة دراجة البخارية، وحددت اليوم الثاني من دور الانعقاد لشهر ديسمبر القادم، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين جميعا.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى

 

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إحالة عامل خردة خطف فتاة واعتدى عليها جنسيًا فى الجيزة لـ"الجنايات"

وكان ضباط مباحث العامرية ثان، قد تلقوا بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة المجني عليه، بدائرة القسم.

كشفت التحريات أن جثة المجني عليه "و.ج.ح" سائق توك توك، وتأكد قيام المتهمين الأول والثاني "ع.خ.ع" سائق و"ع.م.ر" سائق بسرقة الدراجة البخارية توك توك قيادة المجني عليه، حيث طلبا منه توصيلهما مكان ناء ليلا، وما أن تأكدا خلو الطريق من المارة حتى أشهر المتهم الأول سلاحا أبيض مطواة وحاول المتهم الثاني تقييده، وما أن قاومهم حتى عاجله الأول بطعنة بيسار الصدر وأعقبها بطعنتين في الرقبة التي أودت بحياته، وأسرع الثاني بدفعه خارج التوك توك، وفرا هاربين بعد أن استوليا على التوك توك، والقيام ببيعه للمتهم الثالث " م.ع.ع" بثمن بخس والذي قام ببيعه إلى المتهمين الرابع والخامس " ر.م.ال" و" ع.س.إ"، مع علمها جميعا بأن التوك توك متحصل من جريمة سرقة، وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجتهتما أقر بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان التوك توك والسلاح المستخدم والإطار والكوريك الاحتياطي، وقررت النيابة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.

محكمة جنايات الإسكندرية مفتي الديار المصرية سرقة دراجة البخارية قتل مواطن المستشار عبد الله عبد السميع خطاب

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