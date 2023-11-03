إحالة عامل خردة خطف فتاة واعتدى عليها جنسيًا فى الجيزة لـ"الجنايات"

أحالت نيابة جنوب الجيزة عامل خردة بتهمة خطف فتاة معاقة ومعاشرتها جنسيًا في الجيزة إلى محكمة الجنايات .

تبين من خلال الأوراق أن المتهم "محمد.خ"، عامل خردة، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بخطف المجني عليها "دعاء.م" بطريق التحايل، بأن استدرجها لمسكنه مستغلًا وهنها وآفتها العقلية مقصيًا لها عن ذويها ومن له حق رقابتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أنه قد اقترنت الجناية بجناية أخرى؛ لأنه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها بغير رضاها؛ مستغلًا ضعف حيلتها وآفتها العقلية، وما إن ظفر بها حتى كبلها معاشرًا لها معاشرة الأزواج كرهًا عنها.

وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 290/1،3،4 من قانون العقوبات والمادتين رقمي 2/1،58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

شهادة الشهود

الشاهد "محسن.م" عامل

شهد بأنه نما إلى علمه بحمل المجني عليها، والتي أقرت له بخطف المتهم لها، وذلك باستدراجها لمسكنه لإبعادها عن ذويها مستغلا آفتها العقلية، وما إن تمكن منها حتى عاشرها معاشرة الأزواج.

الشاهد معاون مباحث مركز شرطة الجيزة

شهد أن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم بخطف المجني عليها بالتحايل مستغلًا آفتها العقلية، وذلك بأن استدرجها لمسكنه؛ لإبعادها عن ذويها مستغلا آفتها العقلية، وما إن ظفر بها حتى قام بحسر عنها ملابسها عنوة وتوثيقها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.