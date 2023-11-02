اليوم.. محاكمة عامل لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية وهتك عرضها فى النزهة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية وهتك عرضها في منطقة النزهة.

وكشف أمر الإحالة عن تفاصيل القضية، وتبين أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأنه وحال سيرها بالطريق العام باغتها بأن حسر عنها ملابسها وأمسك بمؤخرتها كرهًا عنها.

بداية أحداث القضية عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغًا من سيدة أجنبية تتهم شابًا بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، على الفور تحركت قوة أمنية وتمكنت من تحديد المتهم وضبطه.

وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، قائلًا: "خبطت فيها غصب عني وملمستهاش".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.