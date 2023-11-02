الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية وهتك عرضها فى النزهة

محاكمة
محاكمة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية وهتك عرضها في منطقة النزهة.

وكشف أمر الإحالة عن تفاصيل القضية، وتبين أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأنه وحال سيرها بالطريق العام باغتها بأن حسر عنها ملابسها وأمسك بمؤخرتها كرهًا عنها.

بداية أحداث القضية عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغًا من سيدة أجنبية تتهم شابًا بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، على الفور تحركت قوة أمنية وتمكنت من تحديد المتهم وضبطه.

وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، قائلًا: "خبطت فيها غصب عني وملمستهاش".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة عامل سيدة أجنبية التحرش

مواد متعلقة

سنة حبس و500 ألف جنيه غرامة لعامل بتهمة الحفر بالبساتين

28 نوفمبر.. الحكم على متهم فى خلية السويس الإرهابية

تأجيل محاكمة 14 متهمًا فى "خلية المطرية الثانية" لـ26 ديسمبر

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم في "غرفة عمليات رابعة"

الحكم فى استئناف المتهمين بالنصب على صبرى عبدالمنعم غدًا

المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين في "اختطاف شخص وطلب فدية" بالتجمع

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية "خلية التجمع" الإرهابية لـ 28 نوفمبر

السجن وغرامة مليون جنيه للمتهمين فى "الاتجار بالآثار" بالتجمع الخامس

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

اليوم.. محاكمة عامل لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية وهتك عرضها فى النزهة

نيويورك تايمز: التصعيد فى غزة يهدد الاقتصاد العالمى الهش

فى رسالة لبايدن.. أعضاء بـ"الشيوخ الأمريكى" يحذرون من الانتقام الإسرائيلى فى غزة

"القاهرة الإخبارية": مصر تُعلن استعدادها لإجلاء 7 آلاف أجنبى من قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر