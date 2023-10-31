تأجيل محاكمة 14 متهمًا فى "خلية المطرية الثانية" لـ26 ديسمبر

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المطرية الثانية» لجلسة 26 ديسمبر للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية سامح شعبان.

ووجهت للمتهمين أنهما فى غضون الفترة من عام 2014، حتى يونيو من عام 2020، بدائرة المطرية، المتهمان الأول والثانى توليا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان، والتى تهف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.