تأجيل محاكمة 14 عنصر إخواني بـ "خلية المطرية الإرهابية" لـ أكتوبر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 14 متهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 21109 لسنه 2022 جنايات المطرية والمقيدة برقم 4100 لسنه 2022 كل شرق القاهرة والمقيدة برقم 648 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيده برقم 348 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلامياً بـ " خلية المطرية الإرهابية ".

دور أكتوبر

وذلك لجلسة اليوم الرابع من دور أكتوبر المقبل للقرار السابق مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران و حسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.