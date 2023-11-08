"تعليم الوادي الجديد" تتابع مدارس قرى المنيرة وبشاير الخير بـ"الأتوبيس الطائر"

استأنف الأتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم الوادي الجديد جولاته الميدانية المكثفة لمتابعة مدارس المحافظة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وقال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد، إن رحلة "الأتوبيس الطائر" اليوم الأربعاء، تستهدف متابعة المدارس التابعة لإدارة الخارجة التعليمية (قرى المنيرة وبشاير الخير).

يضم الأتوبيس فريق المتابعة وتقويم الآداء وعدد من القيادات التعليمية بالإدارات النوعية وموجهي العموم والأوائل بالتخصصات المختلفة، والوقوف على جميع المشكلات ووضع حلول عاجلة لها بالإضافة لتقديم كل سبل الدعم الفني والمعنوي والتزام العاملين بكل المسؤوليات والمهام المكلفين بها، واللطمئنان على كل إجراءات الأمن والسلامة.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة بضرورة إزالة أي معوقات ترصدها لجان المتابعة قد تعرقل سير العمل ووفقا للقانون والصالح العام، لافتا إلى أن المتميز له منا كل التقدير والاحترام ولا تخاذل مع أي مخالف أو مقصر.

وكيل التعليم يجتمع مع الاجنة المشرفة على مشروع التغذية المدرسية

وفي سياق متصل، اجتمع المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، واللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد رجب، وكيل وزارة التموين، الدكتورة زينب عبد البارى مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة جدول الأعمال، حيث جرى استعراض الإجراءات التي أعدتها اللجنة لتوزيع الوجبة الغذائية المدرسية للفئات المستهدفة مع اتخاذ كل تدابير اشتراطات الصحة، مع عرض أنواع الوجبات الغذائية الجافة والمطهية والفئات المستهدفة منها والجهات الموردة لها خلال العام الدراسي.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على نظافة وسيلة نقل الوجبات، وأماكن الاستلام والتوزيع فضلا عن الإجراءات الصحية الآمنة لوصول الوجبة إلى الطلاب بكل أمان ومنها أن تكون الوجبة مدون عليها كل البيانات الخاصة بالجهة المنتجة وتاريخ الإنتاج والصلاحية واستلام وفحص الوجبات بالطريقة السليمة.

ووجه المهندس سيد الشكر والتقدير للجنة لجهودها المكثفة في المتابعة المستمرة للتغذية المدرسية، والقيام بصفة دورية بسحب العينات وإرسالها للمعامل للتأكد من جودتها، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب والطالبات.