الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد: إنشاء وتطوير 5 مدارس بـ 113 مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية التي ينفذها فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، الخاصة بأعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمركز الداخلة والتي يتم تنفيذها على مساحة ١٠ آلاف متر مربع بتكلفة ٧١ مليون جنيه وتضم جميع المراحل التعليمية.

وأضاف الزملوط، أنه تم الانتهاء أيضًا من أعمال الطرح لإنشاء وتطوير مدرسة الخارجة الثانوية بنين ومدرسة الخرطوم الإبتدائية وتعلية مدرسة ٢٥ يناير بمركز الخارجة وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ  ٣٣ مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء مدرسة البليدة للتعليم الأساسي بمركز بلاط بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية وتطوير المنظومة التعليمية.

 

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية 

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع متابعة مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية، وذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

وشدد مخافظ الوادي الجديد، على التوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بكافة المدن والقرى، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بإطلاق مبادرات خفض الأسعار؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين وللحد من ارتفاع الأسعار، موجهًا بما يلي:

_عرض موقف مشروعات الصوب الزراعية ومدى التزامها بطرح الإنتاج بالأسواق الداخلية بأسعار مخفضة، وإلغاء المزايا الممنوحة لأصحابها حال عدم الالتزام.

_قيام الوحدات القروية بتوفير السلع التموينية من الشركة المصرية لتجارة الجملة وطرحها بنفس الأسعار من خلال منافذ القرى تيسيرًا على المواطنين.

_توفير منافذ متنقلة بالأحياء النائية بأطراف المدن

_عرض تقرير دوري عن جهود أفضل القرى والمدن في توفير السلع المخفضة.

 

محافظ الوادي الجديد إجراءات الطرح والترسية إنشاء المدرسة المصرية اليابانية تطوير مدرسة الخارجة المنشآت التعليمية خفض أسعار السلع الغذائية

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا موسعًا مع المواطنين بمركز بلاط

محافظ الوادي الجديد يبحث موقف مشروع آبار الشباب بمدينة موط بالداخلة

جامعة الوادي الجديد تفوز بجائزة أحسن بوستر بمؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية

وزيرة التضامن تدشن المرحلة الثانية لمزرعة نخيل وقف الخير فى الداخلة

وزيرة التضامن تتفقد مشروع تطوير بيوت الطلبة فى الداخلة

وزيرة التضامن تدشن مبادرة "مركز آمن غذائيًا" بالفرافرة في الوادي الجديد

وزيرة التضامن ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرى الفرافرة

وزيرة التضامن الاجتماعى تتفقد مركز التأهيل الاجتماعى بمدينة الفرافرة

الأكثر قراءة

أحمد فتوح فى الأهلى.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

الخارجية الفلسطينية: تصريحات وزير مالية الاحتلال تكشف نواياهم لضم الضفة

استكشاف فرص التعدين في مصر.. أهم 10 خامات تعدينية مطروحة للاستثمار

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

هل يتدخل الجهاز الفنى للمنتخب فى أزمة محمد صبحى وأحمد فتوح مع الزمالك؟

بعد تكرار الأزمات وغضب كولر.. متى يرحل خالد بيبو عن الأهلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افراط لا تفريط

عبد الرحيم طايع

طَرَف من المساعدات المصرية لغزة

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية