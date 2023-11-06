محافظ الوادي الجديد: إنشاء وتطوير 5 مدارس بـ 113 مليون جنيه

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية التي ينفذها فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، الخاصة بأعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمركز الداخلة والتي يتم تنفيذها على مساحة ١٠ آلاف متر مربع بتكلفة ٧١ مليون جنيه وتضم جميع المراحل التعليمية.

وأضاف الزملوط، أنه تم الانتهاء أيضًا من أعمال الطرح لإنشاء وتطوير مدرسة الخارجة الثانوية بنين ومدرسة الخرطوم الإبتدائية وتعلية مدرسة ٢٥ يناير بمركز الخارجة وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ ٣٣ مليون جنيه، فضلًا عن إنشاء مدرسة البليدة للتعليم الأساسي بمركز بلاط بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية وتطوير المنظومة التعليمية.

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع متابعة مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية، وذلك بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

وشدد مخافظ الوادي الجديد، على التوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بكافة المدن والقرى، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بإطلاق مبادرات خفض الأسعار؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين وللحد من ارتفاع الأسعار، موجهًا بما يلي:

_عرض موقف مشروعات الصوب الزراعية ومدى التزامها بطرح الإنتاج بالأسواق الداخلية بأسعار مخفضة، وإلغاء المزايا الممنوحة لأصحابها حال عدم الالتزام.

_قيام الوحدات القروية بتوفير السلع التموينية من الشركة المصرية لتجارة الجملة وطرحها بنفس الأسعار من خلال منافذ القرى تيسيرًا على المواطنين.

_توفير منافذ متنقلة بالأحياء النائية بأطراف المدن

_عرض تقرير دوري عن جهود أفضل القرى والمدن في توفير السلع المخفضة.