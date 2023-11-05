الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا موسعًا مع المواطنين بمركز بلاط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع المواطنين بمركز بلاط بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية من أبناء المركز بقاعة المركز الكبرى يرافقه أعضاء مجلس الشعب ولفيف من القيادات المعنية.

وخلال اللقاء وجّه محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من حصر التعديات على أرض الدولة، كما وجَّه رؤساء القرى الحفاظ على أراضي الدولة ومخاطر محاضر التعدى والتنبيه على المواطنين لمعرفة هذه الأمور.

وتم عرض مشكلة تسجيل المواليد في مركز بلاط، وأفاد محافظ الوادي الجديد، بأنه سيتم مناقشة هذا الأمر مع المختصين في وزارة الصحة وأيضًا عرض النواب للأمر في مجلس النواب.

 كما تم عرض مشاكل الصرف الصحي بقرى تنيدة وأولاد عبد الله، حيث أفاد محافظ الإقليم بأنه سيتم مخاطبة مسؤولي الصرف الصحي مؤكدًا أنه جاري استلام شركة المياه والصحي الصحي لمركز بلاط.

وأكد محافظ الوادي الجديد، دعمه لمدرسه الفكرية بالإدارة التعليمية ببلاط، موجهًا إعداد احتياجات المدرسة وعرضها والعمل على حلها في أسرع وقت.

محافظ الوادي الجديد اجتماعا موسعا الانتهاء من حصر التعديات على أرض الدولة الصرف الصحي دعمه لمدرسه الفكرية

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