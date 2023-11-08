الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة الفلسطينية": مستشفى القدس يؤوي نحو 14 ألف نازح

مستشفى القدس
مستشفى القدس

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع في مستشفى القدس وصل لمرحلة حرجة للغاية، مناشدين بسرعة بتقديم كل أنواع الدعم للمستشفى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، خلال المؤتمر الصحفى اليوم الأربعاء، إن مستشفى القدس يؤوي نحو 14 ألف نازح بداخله، موضحين أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، الاحتلال قصف قافلة في طريقها لمستشفى القدس، مؤكدًا أن وضع مستشفى القدس حرج على صعيد الغذاء والماء، والمستفى الأن تحاول استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه.

وكان أفاد تقرير أممي، اليوم الأربعاء، بأنه لا توجد أية مخابز نشطة في شمال غزة بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالكثير منها.

 وقال التقرير الصادر عن مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، إن شركاء الأمن الغذائي لم يتمكنوا من تقديم المساعدة في الشمال خلال الأيام السبعة الماضية.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مقربة من المستشفيات في غزة التي تؤوي عشرات الآلاف من المشردين داخليًا الذين لا يحصلون إلا على الخدمات الأساسية.

وقال التقرير إن الملاجئ في جنوب القطاع لا تستطيع استيعاب الوافدين الجدد لأنها تواجه اكتظاظًا شديدًا، مشيرًا إلى أنه "وفي أحد الملاجئ يجبر حوالي 600 نازح على استخدام مرحاض واحد".

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