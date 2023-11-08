سلامة داود يبحث استعدادات افتتاح فرع لمركز تعليم اللغة الإنجليزية بأسيوط

اجتمع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبدالدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون العلمية والأكاديمية، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر، روبن هاروتونيان، الوزير المفوض للشئون الإعلامية والثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور كيرتس تشان، المدير الإقليمي لبرامج اللغة الإنجليزية، والدكتور محمود علام، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة هناء سودان، مدير برامج اللغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، في مقر مركز اللغات بجامعة الأزهر بالدَّراسة.

في البداية رحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالحضور جميعًا، ناقلًا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع شركاء النجاح؛ من خلال افتتاح فرع جديد لمركز اللغة الإنجليزية بأسيوط، يكون منارة علمية لخدمة كليات الجامعة في الوجه القبلي، والتوسع مستقبلًا في افتتاح مركز اللغات الأجنبية في فرع جامعة الأزهر بالوجه البحري بطنطا.

جامعة الأزهر حريصة على تربية أبنائها في جميع الكليات

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة الأزهر على تربية أبنائها الطلاب والطالبات في جميع الكليات على سعة الأفق وقبول الرأي والرأي الآخر، مدللًا على ذلك بدراسة المذاهب الفقهية المختلفة التي يتم تدريسها في مناهج الجامعة بمختلف الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة أهمية تعلم اللغات الأجنبية باعتبار أن اللغة هي الجسر الحقيقي للتواصل مع الآخر، لافتًا إلى أن إيمان الأزهر الشريف بأهمية تعلم اللغات قديم منذ القرن الثامن عشر؛ حيث كان أبناء الأزهر الشريف في طليعة البعثات التي تم إرسالها إلى أوروبا في عصر محمد علي باشا عام 1827م.

وقال رئيس الجامعة: إن مركز اللغة الإنجليزية الذي نجلس فيه اليوم معًا كان ثمرة جهد وتعاون بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث يعد ذلك ترجمة حقيقية لما أدركه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر من أهمية تعلم اللغات الأجنبية وقت دراسته في فرنسا، إضافة إلى العديد من علماء الأزهر الشريف الذين درسوا أيضًا في مختلف عواصم الدول الأوروبية.

واقترح رئيس جامعة الأزهر استثمار مركز اللغات الأجنبية في القاهرة والمركز الذي سوف يتم افتتاحه في أسيوط في تدريب وتأهيل مبعوثي الأزهر الشريف خلال شهر رمضان إلى مختلف أنحاء العالم.

الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر الدراسات العليا والبحوث، أكد على أهمية التعاون في مجال تعلم اللغات الأجنبية، موجهًا الشكر للدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التمييز الدولي بجامعة الأزهر، ولجميع أعضاء مركز التميز؛ لجهودهم المخلصة في سبيل ذلك، كما وجّه الشكر والتقدير للدكتور عبدالدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ لجهوده في سبيل تحقيق طفرة علمية كبيرة في سبيل ذلك، من خلال مركز اللغات، إضافة إلى جهوده طيلة فترة عمادته لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط التي امتدت نحو 14 عامًا من العطاء بلا حدود.

وأوضح الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط، دعمه الكبير في سبيل إنشاء وتأسيس مركز اللغات لفرع أسيوط؛ بهدف التيسير على أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات فرع الوجه القبلي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مكان متميز ومؤسس بالكامل على أعلى مستوى؛ ليكون نواة لمركز اللغات الأجنبية بأسيوط.

وأشاد السيد روبن هارو تونيان، الوزير المفوض للشئون الإعلامية والثقافية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون الكبير مع مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وأعلن عن تقديم الدعم اللازم لفتح فرع لمركز تعليم اللغة الإنجليزية في جامعة الأزهر بأسيوط؛ ليكون ثمرة للتعاون بين الأزهر الشريف والسفارة الأمريكية بالقاهرة، وأبلغ الحضور سعادة السيدة قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بزيارتها لجمهورية مصر العربية، وخاصة زيارة الجامع الأزهر بصحبة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة.