الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وتراجع اليورو والإسترليني

الدولار
الدولار

 استقرت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، واستقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 7 - 9 قروش للشراء والبيع في البنوك، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.86 جنيه للشراء و33.00 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.96 جنيه للشراء، و33.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصر الأربعاء 8-11-2023

 

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-11-2023 فى البنوك المصرية

توسطات أسعار العملة الأوروبية

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.94 جنيه للشراء و33.05 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 12 - 18 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.75 جنيه للشراء و37.95 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.87 جنيه للشراء، و38.07 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.92 جنيه للشراء و38.06 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعًا إلى أقل من 100 جنيه، وسجل 98.99 جنيه للشراء و99.90 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.

أسعار صرف الدولار اليورو الجنيه المصري الدولار أسعار العملة

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