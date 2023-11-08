الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا بشارة يترأس احتفال جماعة إيمان ونور "نبع المحبة" بالفكرية

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفال جماعة "نبع المحبة"، بكنيسة القديس يوسف، بالفكرية، بعيدها الثاني والثلاثين.


جاء ذلك بمشاركة الأب ميخائيل إبراهيم، راعي الكنيسة، والأب بطرس خلف، المرشد الروحي لجماعة إيمان ونور بالإيبارشية، والقمص جرجس بشرى، والأب يوسف عادل، بالإضافة إلى الأب ميلاد جميل، والأب أيوب يوسف، عن إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.


وقدم الأب الراعي كلمات الترحيب بالحضور الكريم، حيث تضمن الاحتفال الفقرات التالية: الصلوات المختلفة، الترانيم الروحية، والعروض المسرحية.


وفي كلمته، تحدث راعي الإيبارشية حول "أهمية نشاط إيمان ونور"، داخل الكنيسة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالخدمة، وأعضائها، لأنها علامة تعبر عن حضور يسوع فيهم.


وتابع الأب المطران: فوجود مخدومي إيمان ونور، يعتبر سبب لبركة الكنيسة، ولمن يخدمهم، لأننا نرى شخص الرب يسوع، من خلالهم. فالإعاقة الحقيقية تكمن في نقص المحبة بين البشر "من لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة".
 

 

الأنبا بشارة يفتتح رياضة الشهيد العظيم مار جرجس بكنيسته بعزبة حنا أيوب 
 


ومن جهته افتتح نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، رياضة الشهيد العظيم مار جرجس، وذلك بكنيسته، بعزبة حنا أيوب.


شارك في الصلاة الأب يوسف أنور، راعي الكنيسة، حيث تضمنت الأمسية الصلوات، والترانيم الروحية، كما ألقى الأب يوسف عادل عظة اليوم، انطلاقًا من إنجيل القديس يوحنا، الإصحاح الثامن حول "يسوع نور العالم"، الذي يدعونا، لنكون أبناء النور، وسط عالم، يسوده الظلام، وعدم المحبة.


وأكد نيافة المطران في كلمته أهمية دعوتنا كمسيحيين، لنكون نورًا للعالم، من خلال التقرب إلى كلمة الله، والأسرار المقدسة. وانتهت الأمسية الروحية بالتطواف، داخل الرعية.


وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

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