الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. "استخدامات التكنولوجيا الحديثة" في محاضرة تعريفية بمتحف الفنون الجميلة

متحف الفنون الجميلة
متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن تنظيم محاضرة تعريفية عن استخدامات التكنولوجيا الحديثة AR،VR، على أن يحاضر فيها زياد رأفت رئيس قسم صناعة الألعاب باستديو ميتاس، وذلك يوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023 من الساعة 6 إلى 8 مساء، بمسرح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية الساكن بـ6 شارع منشا محرم بك الإسكندرية.

كما يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، اليوم الأربعاء، ثلاث معارض فنية متنوعة بقاعات مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وتأتي المعارض الثلاث تحت عناوين "خارج النفق" للفنان خالد زكي بقاعة أحمد صبري، معرض "ورد البنات" للفنانة سيدة خليل بقاعة راغب عياد، ومعرض "باهظ الثمن" للفنانة صفاء عطية بقاعة الحسين فوزي، ومن المقرر أن تستمر المعارض حتى يوم 18 نوفمبر 2023.

غزة في قلوبنا

وكانت قد انطلقت فعاليات المعرض الجماعي بجمعية محبي الفنون الجميلة تحت عنوان "غزة في قلوبنا"، نهاية أكتوبر الماضي، بجمعية محبي الفنون الجميلة، بمقرها الكائن بحي جاردن سيتي، من القصر العيني بوسط القاهرة، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023. 

وتحتضن جمعية محبي الفنون الجميلة، برئاسة الفنان التشكيلي الكبير دكتور أحمد نوار، فعاليات المعرض الجماعي "غزة في قلوبنا"، والذي تنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير، برئاسة الفنان مصطفي الشيخ، وذلك بقاعة العرض الجماعي بجمعية محبي الفنون الجميلة. 

ويضم المعرض أعمالًا لنخبة من فناني الكاريكاتير من مختلف دول العالم، تم اختيارها من خلال الفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض، وذلك بمشاركة خمسين فنانا تشكيليا من مختلف دول العالم، ويضم خمسين عملا فنيا بهدف دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع أهالي قطاع غزة. 

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية استخدامات التكنولوجيا الحديثة متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية مركز الجزيرة للفنون بالزمالك غزة في قلوبنا

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