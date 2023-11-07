الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ممرضة سرقت مشغولات ذهبية من مسكن مريضة بالجمالية

المتهمه
المتهمه

قررت نيابة الجمالية الجزئية حبس ممرضه ٤ أيام على ذمة التحقيقات لسرقة مريضتها.

حيث تواصل نيابة الجمالية الجزئية، التحقيق معممرضة متورطة في سرقة مشغولات ذهبية.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بسبب ضائقة مالية تمر بها فلجأت للسيدة التي تعمل معها ولكنها أخبرتها أنها لا تمتلك أموال على الرغم من معرفتها أنه بحوزتهما كمية هائلة من المشغولات الذهبية فاستغلت كبر سنها وإقامتها بمفردها في مسكنها وسرقت بعض من المشغولات.

وعقب ذلك توجهت لعرضها وبسبب شك صاحب المحل بها واشتباهه في أمرها ورغبتها في البيع بأي ثمن فأبلغ عنها.

كان تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بتمكنهم من ضبط ممرضة مقيمة بمحافظة الجيزة حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بقيامها بسرقة المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتها من داخل مسكن أحد المواطنين، بأسلوب "المغافلة" حال عملها ممرضة لوالدة المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس ممرضة سرقة مريضة سرقة مشغولات سرقة مشغولات ذهبية الجمالية

مواد متعلقة

ضبط 6 نفذوا جرائم سرقة متنوعة في الجمالية وبدر والمعادي

الأكثر قراءة

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

الأمم المتحدة: مصر توافق على نشر فريق أممى لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات إلى ⁧‫غزة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

تفاصيل ضبط سيدة تصور فيديوهات جنسية لاستدراج راغبي ممارسة الرذيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟