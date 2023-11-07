حبس ممرضة سرقت مشغولات ذهبية من مسكن مريضة بالجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية حبس ممرضه ٤ أيام على ذمة التحقيقات لسرقة مريضتها.

حيث تواصل نيابة الجمالية الجزئية، التحقيق معممرضة متورطة في سرقة مشغولات ذهبية.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بسبب ضائقة مالية تمر بها فلجأت للسيدة التي تعمل معها ولكنها أخبرتها أنها لا تمتلك أموال على الرغم من معرفتها أنه بحوزتهما كمية هائلة من المشغولات الذهبية فاستغلت كبر سنها وإقامتها بمفردها في مسكنها وسرقت بعض من المشغولات.

وعقب ذلك توجهت لعرضها وبسبب شك صاحب المحل بها واشتباهه في أمرها ورغبتها في البيع بأي ثمن فأبلغ عنها.

كان تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بتمكنهم من ضبط ممرضة مقيمة بمحافظة الجيزة حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بقيامها بسرقة المشغولات الذهبية المضبوطة بحوزتها من داخل مسكن أحد المواطنين، بأسلوب "المغافلة" حال عملها ممرضة لوالدة المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.