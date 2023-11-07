الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"علاج العقم وجلب الحبيب".. تفاصيل سقوط دجال العجوزة

دجال
دجال

نصاب مسجل خطر ادعى قدرته على العلاج الروحاني من خلال أعمال الدجل والشعوذة، لعلاج العقم وجلب الحبيب، وألقي القبض عليه في العجوزة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدي من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والنفسي والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة).

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المتورطون بالتنقيب عن الآثار بأطفيح: "دجال أقنعنا بالحفر"

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة–هاتفى محمول)وبمواجهته أقر بنشاطهالإجرامى على النحو المُشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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