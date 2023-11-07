الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تستمر لمدة 3 أيام.. تفاصيل الهدنة التكتيكية التى ناقشها "بايدن" و"نتنياهو"

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، للسماح بإحراز تقدم في مفاوضات إطلاق سراح بعض المحتجزين لدى حركة حماس، وفقًا لتقرير "أكسيوس" نقلًا عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين.

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بايدن ونتنياهو يناقشان تطبيق «هدن تكتيكية» بأوقات محددة فى غزة لضمان وصول المساعدات

وتحدث الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال هاتفي أمس الإثنين، وفي قراءة للمكالمة، قال البيت الأبيض إن الزعيمين "ناقشا إمكانية التوقف التكتيكي".

ونقل موقع أكسيوس، عن المسئول الأمريكي قوله إنه بموجب اقتراح تتم مناقشته بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، ستطلق حماس سراح 10-15 محتجزًا. 

مخاوف نتنياهو من الهدنة

وقال المسئول، إنهم سيستغلون أيضًا فترة الهدنة لمدة ثلاثة أيام، للتحقق من هويات جميع المحتجزين وتقديم قائمة بأسماء الأشخاص الذين تحتجزهم.

وقال المسئولان الأمريكي والإسرائيلي، إن نتنياهو أبلغ بايدن خلال المكالمة أمس الإثنين، أنه لا يثق في نوايا حماس ولا يعتقد أنها مستعدة للموافقة على اتفاق بشأن المحتجزين.

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تظاهرة فى تل أبيب لعائلات المحتجزين الإسرائيليين لإطلاق سراح أبنائهم

وقال المسئولون، إن نتنياهو أضاف أن إسرائيل قد تفقد الدعم الدولي الحالي الذي تتمتع به للعملية إذا توقف القتال لمدة ثلاثة أيام.

وجرى اختطاف ما لا يقل عن 240 شخصًا خلال هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس على إسرائيل، وفقًا لمسئولين إسرائيليين. وأطلقت حماس سراح امرأتين إسرائيليتين وأم وابنتها أمريكيتين.

بايدن نتنياهو غزة هدنة تيكتيكة أكسيوس

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