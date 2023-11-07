الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمنية وآلاء.. شقيقتان يجذبان مريدي الحسين بإنشادهم (فيديو)

مولد الحسين
مولد الحسين

التف عشرات المريدين على مولد الحسين في الليلة الختامية، حول أمنية وشقيقتها آلاء في ساحة مسجد الحسين، أثناء إلقاء قصائد الشعر والمدح والأناشيد الدينية على الحضور، وبدأ المريدين في التقاط الصور التذكارية مع الفتاتين كما قاموا بالتقاط مقاطع الفيديو معهم لترديد الأناشيد الخاصة بهم.

وكانت الفتاتين قد جاءتا من محافظة البحيرة لحضور الليلة الختامية لمولد سيدنا الحسين، حيث قررا إلقاء الأناشيد الدينية على المريدين في ساحة مسجد الحسين، وقالت أمنية لـ" الدستور"، إنهاء بدأت هي وشقيقتها الإنشاد منذ 4 أعوام وكانت أسرتها خير داعم لها لتستمر في مشوار الإنشاد.

موعد مولد الحسين والليلة الختامية 2024.. ومظاهر الاحتفال

موعد مولد الحسين 2023 ومراسم الاحتفال به في مصر

 


تستعد الطرق الصوفية اليوم  للاحتفال بـ مولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة ، ويتم الاحتفال بـ” مولد الحسين في مصر” مرتين في العام الهجري الواحد حيث أن المرة الأولي يكون في شهر شعبان لأنه ولد في هذا اليوم والذي ولد فيه والمرة الثانية يتم الأسبوع الأخير من شهر ربيع الأول في ذكرى وصول الرأس الشريف إلى مصر وذلك كل عام، بالتالي سوف يوافق الاحتفال بهذه المناسبة اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجاري.

ويعتبر الاحتفال بـ”مولد الحسين في مصر” من المناسبات التي يعكف الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية لحضورها ولا تقتصر تلك المناسبة على أتباع الطريقة الصوفية فقط بل من قبل جموع الشعب، ويتوافد العديد من المواطنين الملايين من محبي آل البيت، وذلك بمقر مسجد الحسين الكائن بوسط مدينة القاهرة بمنطقة الجمالية، لحضور هذا الحدث الذي يشاك فيها العديد من المنشدين.

ويعد المولد من أكبر المولد الموجودة في جمهورية مصر العربية بعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتقام فيه موائد الطعام لضيافة الحاضرين من كافة محافظات الجمهورية للاستمتاع بأجواء الاحتفال والاستمتاع بالإنشاد الديني والذكر والقرآن الكريم وما إلى ذلك من مراسم الاحتفالات،

مولد الحسين الحسين الليلة الختامية مسجد الحسين الإنشاد

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