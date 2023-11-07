الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نص أقوال أحمد فتوح في جلسة التحقيق بالزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف  أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك، سبب خروجه من فندق الفريق أثناء الاستعداد لمباراة زد في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الموقوف، خلال خضوعه للتحقيقات التى جرت معه مساء اليوم من قبل المستشار القانوني للزمالك إن سبب خروجه من فندق الإقامة رغبته في تناول العشاء مع ثنائي الفريق مصطفى الزناري ومحمد صبحي، نافيًا وجود أي مخطط للهرب من معسكر الفريق كما روّج البعض لجمهور الزمالك، مشددًا على أنه لم يخطئ ومتقبّل أي عقوبة تصدر عن النادي. 

وطالب ظهير أيسر الفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك الإدارة بسرعة صرف بقية مستحقاته؛ نظرًا لحاجته الشديدة له هذه الأيام، نافيًا اتهامه بالهروب والسهر في أحد الملاهي الليلية، قائلاً خلال جلسة التحقيق إن “هذه تهمة باطلة”.

واختتم فتوح حديثه أثناء جلسة التحقيق أنه كان ينتوي العودة لمعسكر الفريق مرة أخرى، لكن عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك أبلغه بعدم العودة، وطالبه بالانتظار في منزله لحين إبلاغه بالقرار الجديد".

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