تشغيل تجريبي لخطي مواصلات لربط الشروق بأحياء القاهره

أعلن على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، تشغيل خطى مواصلات خارجى للربط بين مدينة الشروق ومناطق وأحياء القاهرة، بالتنسيق مع أحد الشركات المتخصصة فى هذا المجال بهدف التيسير على سكان المدينة والمترددين عليها أثناء اليوم.

الخط الأول

أوضح رئيس جهاز الشروق أن مسار الخط الأول (مدينة الشروق – رمسيس)، والثانى (الشروق –السيدة عائشه) وذلك بصفهة تجريبية لحين الإستقرار على المسارات المطلوبه وفقًا للإحتياجات الفعلية ويبدأ المسار حاليًا من موقف العائلى مرورًا بالمحور الشرقى ثم الشباب فى إتجاه الواجهات المعلن عنها وذلك بجانب خطوط النقل الداخلى والخارجى.

أشار على سعد إلى أن ذلك يأتى إستجابةً لرغبة السكان وتدعيمًا لمنظومة النقل الخارجى سواء اللملوكه للجهاز أو خطوط النقل العام والخاص،بمدينة الشروق.

كما أستقل رئيس الجهاز بمرافقة مسؤولى الجهاز الأتوبيسات الجديدة وأثنى على مستواها المتميز، مضيفًا أن الأتوبيسات تمتاز بأنها جديده ولم يتم إستخدامها من قبل موديل عام 2024 ويوجد بها وسائل راحه لركابها مثل الستائر لحماية الراكب من أشعة الشمس، ومخارج لشحن التليفون المحمول بكل مقعد بخلاف فرص العمل التى وفرتها الخطوط الجديدة.

جهاز النوبارية الجديدة

كما قام أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز النوبارية الجديدة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال المرافق ويرافقه نائب رئيس الجهاز ومدير الإدارات ورؤساء الأحياء؛ لمتابعة الخدمات والمرافق وأعمال الصيانة والإنارة بأحياء وشوارع المدينة استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وتطوير المنطقة الصناعية.

واستهل د.أحمد أسماعيل جولاته التفقدية بالمرور على الحي الثاني ومنطقة الـ14 عمارة بمشروع إسكان اجتماعي والعشرين عمارة ومنطقة الخدمات بالحي الثاني ووجه رئيس الجهاز بضروره تكثيف أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء والزراعة، موجهًا برفع جميع الاشغالات من على المسطحات الخضراء والأرصفة.