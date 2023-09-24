جهاز النوبارية: يتابع مشروعات الإسكان وخطة الدولة لنخفيف الأحمال

أجرى الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة جولة تفقدية لمتابعة سير تنفيذ أعمال صيانة الانارة بالمشروعات الإسكان الجارية بالمدينة ويرافقه مدير الادارات ورؤساء الأحياء وذلك لمتابعة الخدمات والمرافق وأعمال الصيانة والإنارة بأحياء وشوارع المدينة.

مسئولي جهاز النوبارية يتابع مشروعات الإسكان وصيانة شبكات الإنارة بأحياء المدينة

تابع مسئولي جهاز النوبارية الجديدة، تنفيذ أعمال الـ1000 وحدة سكنية بواقع 42 عمارة سكنية بالحي الأول.

وقد كلف رئيس جهاز النوبارية الجديدة بضرورة تكثيف أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء والزراعة ورفع جميع الانشغالات من على المسطحات الخضراء والأرصفة.

وتابع مسئولي جهاز مدينة النوبارية الجديدة أعمال الإنارة والنظافة والزراعة بمنطقتي ابني بيتك بالمرحلة "جـ" ومنطقة الـ20 عمارة سكينة، مشدداً بضرورة تكثيف النظافة والزراعة بمنطقة “ابني بيتك”.

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أحمد إسماعيل: يؤكد تنفيذ خطة الكهرباء لتخفيف الأحمال في مدينة النوبارية الجديدة

ووجه رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة إدارة الكهرباء بضرورة تنفيذ أعمال صيانة واصلاح اعطال العاجلة على إضاءة الأعمدة مع عدم الإخلال، مؤكداً بضرورة تنفيذ خطة الدولة للطاقة وذلك لتخفيف الأحمال بالنوبارية وضرورة تكثيف أعمال الزراعة والنظافة والتشغيل والصيانة.

وقد كلف مسئولي جهاز النوبارية الجديدة بتغيير أغطية غرف الصرف وتطهير خطوط الصرف بكافة المناطق والمتابعة المستمرة لها.

كما تابع منطقة الخدمات الرئيسية بمركز المدينة ومنطقه الموقف وواجهة المدينة على الصحراوي الطريق الصحراوي وجه رئيس الجهاز بضرورة تكثيف ومتابعة أعمال النظافة والصيانة والإنارة وتم رفع الاشغالات والمخالفات امام المحلات بكافة الأحياء وإتاحة الأرصفة والمسطحات الخضراء لحركه المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد أسماعيل رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بأهمية سعي جهاز المدينة لرفع كفاءة المرافق والخدمات وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك تعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمتابعة خط سير أعمال شبكات الإنارة والنظافة والانتهاء من مشروعات الإسكان.

وأوضح الدكتور أحمد أسماعيل بان تم تجهيز غرفة الطوارئ بالجهاز تعمل على مدار 24 ساعة على الرقم 01102656182 لتلقي الشكاوى والمقترحات؛ حرصًا على السكان ، كما وجه لرؤساء الأحياء بالتصدي لأي مخالفات تخص البناء والاهتمام بمتابعة شكاوى السكان بالأحياء.