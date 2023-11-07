الشوط الأول.. دورتموند يتقدم على نيوكاسل بهدف في دوري أبطال أوروبا

تقدم بروسيا دورتموند على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم ضمن دوري أبطال أوروبا.

هدف الشوط الوحيد سجله نيكلاس فولكروج في الدقيقة 26، بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

ويقود هجوم نيوكاسل في لقاء اليوم ويلسون ويجاوره ليفارمينتو وجولينتون، بينما يقود هجوم دورتموند في لقاء اليوم فولكورج وكريم أديمي بجانب براندنت.

تشكيل نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير، لاكسال، شار، هال

خط الوسط: لونجستف، جيماريش، ويليوك

خط الهجوم: ليفارمينتو، ويسلون، جولينتون

تشكيل بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: سولي، هاملز، شولتبيرج، رايرسون

خط الوسط: سبيتزر، أوزكان، براندنت

خط الهجوم: أديمي، فولكورج، براندنت

ويرغب نيوكاسل في تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتدعيم صدارته للمجموعة والاقتراب من التأهل لدور الـ16 بالبطولة، فيما يأمل بروسيا دورتموند في تحقيق أولى انتصاراته بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان والتعادل مع ميلان وإشعال المنافسة على المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية بالبطولة.

ويتصدر نيوكاسل يونايتد المجموعة برصيد 4 نقاط وخلفه باريس سان جيرمان بـ3 نقاط وميلان في المركز الثالث بنقطتين وبروسيا دورتموند في المركز الأخير بنقطة واحدة.