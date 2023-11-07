الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ويلسون يقود نيوكاسل.. ودورتموند يتسلج بأديمي وبراندنت

نيوكاسل
نيوكاسل

أعلن إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم نيوكاسل في لقاء اليوم ويلسون ويجاوره ليفارمينتو وجولينتون، بينما يقود هجوم دورتموند في لقاء اليوم فولكورج وكريم أديمي بجانب براندنت.

تشكيل نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير، لاكسال، شار، هال

خط الوسط: لونجستف، جيماريش، ويليوك

خط الهجوم: ليفارمينتو، ويسلون، جولينتون

 

تشكيل بروسيا دورتموند

 

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: سولي، هاملز، شولتبيرج، رايرسون

خط الوسط: سبيتزر، أوزكان، براندنت

خط الهجوم: أديمي، فولكورج، براندنت

ويرغب نيوكاسل في تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتدعيم صدارته للمجموعة والاقتراب من التأهل لدور الـ16 بالبطولة، فيما يأمل بروسيا دورتموند في تحقيق أولى انتصاراته بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان والتعادل مع ميلان وإشعال المنافسة على المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية بالبطولة.

ويتصدر نيوكاسل يونايتد المجموعة برصيد 4 نقاط وخلفه باريس سان جيرمان بـ3 نقاط وميلان في المركز الثالث بنقطتين وبروسيا دروتموند في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم متحفزًا لتحقيق الانتصار من أجل تعويض الخسارة الكبيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف لهدف، ويسعى لتحقيق الفوز للاحتفاظ بحظوظه في المنافسة على صدارة ترتيب المجموعة أو على الأقل التأهل في مركز الوصيف، فيما يأمل فريق ميلان في تحقيق أولى انتصاراته في المجموعة لاقتحام المنافسة على المراكز المؤهلة لدور الـ16، بعدما تعادل في أول مباراتين أمام فريقي نيوكاسل يونايتد وبروسيا دورتموند.

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