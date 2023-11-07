تشكيل برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، في الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فولكسبارك بألمانيا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

تشكيل برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم، فيما يتواجد جواو فيليكس على مقاعد البدلاء، رفقة بيدري، جوليس كوندي، لامين يامال.

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - ماركوس ألونسو

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة المركز الأول بالمجموعة الثامنة، برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد شاختار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويكفي لـ برشلونة الانتصار في مباراة اليوم، من أجل التأهل بصفة رسمية إلى دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي أُقيمت على ملعب “مونتجويك”، معقل الفريق الكتالوين، قد انتهت بفوز برشلونة على شاختار، بهدفين مقابل هدف.