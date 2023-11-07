الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غالانت: سنقضى على قادة حماس ويحيى السنوار على رأس أولوياتنا

يواف غالانت
يواف غالانت

قال وزير جيش الاحتلال يواف غالانت، الثلاثاء، إن الهدف الأساسي من عمليات في غزة تدمير قادة حركة حماس وعلى رأسهم القيادي بالحركة "يحيى السنوار".

وسمى غالانت، خلال مؤتمر صحفي اليوم، القيادي بحركة حماس يحيى السنوار باعتباره المسئول الأول عن هجوم 7 أكتوبر.

أضاف غالانت: "مصممون على تحقيق هدفنا وإنجاز المهمة وهي تفكيك حماس وقدراتها والوصول لقادتها ومقاتليها"، مردفًا: "سنحارب من أجل تحقيق هدفنا بالقضاء على حماس وإعادة المخطوفين وتغيير الوضع في غزة".

الاحتلال يعلن "حماس" ومنشأتها هدفًا أساسيًا في غزة

كما اعتبر من جانبه أن جيش الاحتلال، يحقق تقدمًا من الشمال والجنوب إلى قلب مدينة غزة، قائلًا إن قواته تحارب داخل المناطق السكنية.

وتابع وزير جيش الاحتلال: "هدفنا هو أعضاء حماس في غزة لا سيما المنشآت والقادة".

كما أكد عدم وجود أي نية لخوض "إسرائيل" حربًا مع حزب الله، مضيفًا: "وإذا أقدم نصر الله على ارتكاب خطأ فسيقضي على لبنان".

وتابع "الضغوط تزداد علينا، وستتطلب قرارات قيادية صعبة، لكننا لن نوقف القتال في الحرب التي فرضت علينا".

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت يحي السنوار غزة حركة حماس هجوم 7 أكتوبر قطاع غزة

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