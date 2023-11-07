تقرير يكشف عن تأثير غارة إسرائيلية على خان يونس

أفادت وكالة رويترز الثلاثاء بتأثير الغارة الجوية الإسرائيلية على خان يونس الواقعة داخل المنطقة التي أمرت إسرائيل بإخلاء المدنيين إليها.

وأظهرت رويترز رجلاً يحمل جثة طفل صغير هامدة، يرتدي ما يشبه البيجامة الوردية من بين أنقاض المنزل المدمر، ورأى فتاة صغيرة نجت، لكنها كانت محاصرة بلوح من الخرسانة التي حطمتها وسقطت على ساقيها.

واضاف "أقسم أننا ننتظر الموت، سيكون أفضل من العيش، نحن ننتظر الموت في كل لحظة.

وقال أحد سكان خان يونس في منتصف العمر، والذي ذكر أن اسمه أبو جهاد، لرويترز: “إنه موت مع وقف التنفيذ”.

وفي مستشفى ناصر بخانيونس شاهدت رويترز صفا من الجثث ملفوفة بأكفان بيضاء ملقاة على الأرض خارج الباب. ومن طول الجثث كان واضحا أن بعض القتلى هم من البالغين وبعضهم من الأطفال.

وبعد فترة، ركعت مجموعة من الرجال، بينهم طاقم طبي يرتدون ملابس جراحية ومآزر بلاستيكية، للصلاة بجانب الجثث.