الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وفد وزارة الرياضة يصل إسبانيا لحضور فعاليات النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط

وفد وزارة الرياضة
وفد وزارة الرياضة في اسبانيا

وصل وفد وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط، مدينة برشلونة بإسبانيا، وكان في استقبال الوفد، السيد السفير ناصر كامل، أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط ، والسفير جون باول جريش نائب أمين الاتحاد من أجل المتوسط  للشئون الاجتماعية والمدنية، وذلك بمقر الاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة، قبيل افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط MYA  المقامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.


وضم وفد الوزارة،  اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، رانيا سامي - مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، خالد فوزي مدير إدارة تأهيل الكوادر الشبابية، ومن مؤسسة شباب المتوسط يوسف عروج مؤسس مؤسسة شباب المتوسط، عبد الحليم محمد عضو مجلس الأمناء.

 

وخلال اتصال هاتفي للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تقديره الكبير للإتحاد من أجل المتوسط والأمانة العامة للاتحاد وطاقم عمل الاتحاد، مؤكداً  اهتمامه الشديد بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد خدمة لشباب المتوسط، موضحا استراتيجية الوزارة تجاه البعد المتوسطي في ضوء اهتمام القيادة السياسية.


ومن جانبه، أشاد السفير ناصر كامل أمين عام منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، بوفد وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط، مؤكداً أن إيفاد وفد رفيع المستوى يعبر عن إهتمام الدولة المصرية بالبعد المتوسطي، معربا عن سعادته بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط في تنفيذ النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط داخل الاتحاد من أجل المتوسط كسابقة هى الأولى من نوعها.

 

فيما أشار السفير جون باول جريش نائب أمين الاتحاد من أجل المتوسط  للشئون الاجتماعية والمدنية إلي رغبة الإتحاد في توسيع آفاق التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط في عدد من الملفات والموضوعات، مبيناً أنه سيتم التنسيق مستقبلاً لعقد العديد من الفعاليات التي تستهدف تنمية قدرات الشباب المتوسطي.

المهندس عبد الحليم محمد مجلس الأمناء المتوسط ببرشلونة السفير ناصر كامل اللواء اسماعيل الفار

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