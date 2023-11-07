"انزل وشارك ـ صوتك أمانة".. ندوة توعوية بقرية بني محمد سلطان بالمنيا

نظمت وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ندوة للتوعية بعنوان (انزل وشارك - صوتك أمانة) بمجلس قروى بنى محمد سلطان وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

شارك بالندوة الدكتور رضا فاروق مدير مركز المعلومات ودعم القرار ووحدة السكان بالمحافظة وهالة الشال مدير وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وعمر محمد مسئول بأعلام المحافظة ومحمد عيد رئيس مجلس قروى بنى محمد سلطان.

وتناولت الندوة الانجازات القومية فى ظل القيادة السياسية الرشيدة بمصرنا الجديدة والمشروعات القومية للاسكان وتطوير جميع المناطق العشوائية بالمحافظة ورصف الطرق والكثير من المشروعات الخدمية ولذلك الخروج إلى صناديق الاقتراع وضرورة المشاركة لدعم الدولة المصرية ويجب أن نفوق كل التوقعات ونخرج ونشارك جميعًا فالشعب المصرى إيجابي فى كل شئ وضرورة المشاركة الفعالة فى العرس الديموقراطى وان لكل مواطن الحق فى المشاركة السياسية.

كما تناولت الندوة، أيضًا دور الدولة فى برامج العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المنتفعين كبرنامج تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا وأيضًا فئات العجز الكامل والمرض المزمن ومساعدة هذه الاسر فى مجال الصحة والتعليم والدعم المادى وأن المستفيدين من تكافل وكرامة اسر كثيرة بدعم من الدولة المصرية ونحن نعمل لايجاد حياة كريمة للأسر داخل القرى من وسائل تنظيم الأسرة وسلات غذائية للسيدات الحوامل لعلاج سوء التغذية لديهم ودعم مادى لمن لديها أطفال رضع وشهدت الندوة تفاعل ايجابى من الحاضرين والنقاش فى جميع المتطلبات بالقرية مؤكدين أن المشاركة والأدلاء بالرأى واجب لتكملة المسيرة نحو البناء والتنمية والاستقرار لمصرنا الغالية.

وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الندوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتنظيم ندوات بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمجالس القروية وذلك لإرثاء روح الوطنية والمشاركة الايجابية فى الانتخابات لدى الجميع.

ندوة أنزل وشارك صوتك أمان بقرية بني محمد سلطان بالمنيا

ندوة أنزل وشارك صوتك أمان بقرية بني محمد سلطان بالمنيا

ندوة أنزل وشارك صوتك أمان بقرية بني محمد سلطان بالمنيا

ندوة أنزل وشارك صوتك أمان بقرية بني محمد سلطان بالمنيا

ندوة أنزل وشارك صوتك أمان بقرية بني محمد سلطان بالمنيا