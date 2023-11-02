الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الدستور والمشاركة السياسية" في ندوة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا

ندوة حول الدستور
ندوة حول الدستور والمشاركة السياسية بالمنيا

نظمت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى مركز إعلام المنيا، ندوة للتوعية بعنوان "الدستور والمشاركة السياسية"، بالقاعة الكبرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.ت

يأتي ذلك نفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتنظيم ندوات بالتنسيق مع الهيئات الأخرى وذلك لارساء روح الوطنية والمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

شارك بالندوة المستشار الدكتورمحمد لبيب بمحكمة النقض، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا. 

وأكد مدير مركز إعلام المنيا المنيا، خلال الندوة: أننا جميعًا ندعم خروج المواطنين إلى صناديق الاقتراع وضرورة المشاركة لدعم الدولة، ويجب أن نفوق كل التوقعات ونخرج ونشارك جميعًا فالشعب المصرى دائما إيجابي فى كل شيء". 

وأشار وكيل وزارة التضامن الأجتماعي، إلي إنجازات الدولة فى برامج العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المنتفعين كبرنامج تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجا وأيضًا فئات العجز الكامل والمرض المزمن ووضح بأن معاش تكافل وهو بنسبة (٩٠ بالمائة) مستهدف للمرأة، ويرعى هذا البرنامج الصحة والتعليم والدعم المادى موضحا بأن المستفيدين من تكافل وكرامة منذ عام ٢٠١٥ بلغ ٥٠٠ الف منهم مستفيدين الان ٣٣٦ الف.

وأشار: إلى أن الدولة تعمل لايجاد حياة كريمة للأسر داخل القرى من وسائل تنظيم الأسرة وسلات غذائية للسيدات الحوامل لعلاج سوء التغذية لديهم ودعم مادى لمن لديها أطفال رضع فواجب علينا جميعًا أن نرد ولو جزء بسيط بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات لكى ننهض ببلدنا الحبيب مصر

وأوضح شروط الحق الدستورى والمشاركة بأن من له حق التصويت بالانتخابات يكون سليم عقليًا، وأن من أبناءنا المكفوفين له حق التصويت وهو الوحيد له حق اصتحاب مرافق لدخول اللجنة وتحدث عن اللجان وحق التصويت بكل حيادية داخل اللجان والناخب يقوم بالإدلاء بنفسة بدون مساعدة من أحد وأشار ايضا بالحقوق الدستورية للمواطنين مثل الحق فى الحياة والصحة والتعليم والحق فى المشاركة السياسية.

وأشار إلى الأنظمة الدستورية والنظام الرئاسى والبرلمايى والشبه رئاسي، موضحا: أننا دولة اتحادية بأن كل المحافظات تخضع لسياسة عامة تضعها الدولة واختتم حديثة بأن المشاركة، والإدلاء بالرأي واجب علينا جميعا نحو البناء والتنمية والاستقرار لمصرنا الغالية.

ندوة حول الدستور والمشاركة السياسية بالمنيا
ندوة حول الدستور والمشاركة السياسية بالمنيا
ندوة حول الدستور والمشاركة السياسية بالمنيا
ندوة حول الدستور والمشاركة السياسية بالمنيا
ندوة حول الدستور والمشاركة السياسية بالمنيا
ندوة حول الدستور والمشاركة السياسية بالمنيا
المنيا ندوة الدستور والمشاركة السياسية مركز ومدينة المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إدارة المرأة والأمومة والطفولة

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