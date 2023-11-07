كامل العدد.. أميرة أبو زهرة تسدل الستار على فعاليات تشايكوفسكي السيمفوني بالإسكندرية

تختتم عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة (حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة)، اليوم الثلاثاء، فعاليات حفلات أوركسترا تشايكوفسكى السيمفوني الروسي، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، وذلك بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف.

مسرح سيد درويش كامل العدد فى حفل أوركسترا تشايكوفسكى السيمفوني

ومن المقرر أن يرفع مسرح سيد درويش لافتة كامل العدد، خاصة أن تذاكر الحفل نفدت بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني التابع لدار الأوبرا المصرية.

وتقدم خلال الحفل الأوركسترا، برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية فى مقدمة البرنامج معزوفة مميزة لعازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة، التى أشعلت مساء أمس الاثنين، وأول أمس الأحد، حماس الجماهير بمهاراتها فى ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا، وذلك خلال حفلى الأوركسترا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كما يتضمن الحفل لحظة موسيقية لـ راجح داوود، كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف.

وحضر حفل افتتاح أوركسترا تشايكوفسكى السيمفوني، الموسيقار خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، وأشاد بحفيدة أبو زهرة، مستبشرا لها بمستقبل باهر.

أوركسترا تشايكوفسكي وأميرة أبو زهرة

المعروف أن أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني تأسس عام 1930 كأول أوركسترا للاتحاد السوفيتي ويعد أحد أفضل فرق الأوركسترا في العالم، قدم الكثير من العروض المحلية والعالمية ويضم ريبرتواوه كوكبة من أعمال كبار المؤلفين العالميين.

أما عازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة ولدت عام 2005 وبدأت العزف في الرابعة من عمرها، درست الموسيقى على يد دورا شفارتسبرج بجامعة الموسيقى والفنون في فيينا، شاركت لأول مرة وهى في السابعة مع أوركسترا المكسيك السيمفوني، حصلت على عدة جوائز منها الجائزة الأولى في مسابقة الشباب الموسيقيين في المانيا والجائزة الأولى بمسابقة إيلون فيهر الدولية للفيولينة في المجر وغيرها.