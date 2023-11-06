الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لليوم الثانى.. حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة ترفع لافتة "كامل العدد" فى حفل تشايكوفسكي بالأوبرا

أميرة أبو زهرة
أميرة أبو زهرة

يواصل أوركسترا تشايكوفسكي السيمفونى الروسى بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف، لليوم الثانى على التوالي، تقديم برامج فنية مختلفة تشمل مؤلفات كلاسيكية عالمية ومصرية حيث تشارك فى الحفل عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة ابو زهرة (حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة)، مساء اليوم الإثنين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

المسرح كبير "كامل العدد" فى حفل تشايكوفسكي السيمفونى

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العروض نفذت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات.

ويتضمن برنامج الحفل معزوفة مميزة لعازفة الفيولينة أميرة ابو زهرة، التى اشعلت مساء أمس السبت حماس الجماهير بمهاراتها فى ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا، كما يتضمن الحفل لحظة موسيقية لـ راجح داوود، كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى ومتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف.

ووضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهي: 

تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 مساء، على أن ينطلق الحفل بعدها بحوالى ساعة.

ـ غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

ـ الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".

ـ الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ـ الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ـ ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

أميرة أبو زهرة

الجدير بالذكر أن عازفة الفيولينة أميرة أبو زهرة ولدت عام 2005 وبدأت العزف في الرابعة من عمرها، درست الموسيقى علي يد دورا شفارتسبرج بجامعة الموسيقى والفنون في فيينا، شاركت لأول مرة وهى  في السابعة مع اوركسترا المكسيك السيمفوني، حصلت علي عدة جوائز منها الجائزة الأولى في مسابقة الشباب الموسيقيين في المانيا والجائزة الاولي بمسابقة إيلون فيهر الدولية للفيولينة في المجر وغيرها.

أما اوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني تأسس عام 1930 كأول اوركسترا للاتحاد السوفيتي ويعد احد افضل فرق الاوركسترا في العالم، قدم الكثير من العروض المحلية والعالمية ويضم ريبرتواوه كوكبة من اعمال كبار المؤلفين العالميين.

 

أوركسترا تشايكوفسكى السيمفونى أميرة أبو زهرة حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير المايسترو فلاديمير فيدوسييف

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