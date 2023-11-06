أميرة أبو زهرة تتألق مع أوركسترا تشايكوفسكى الروسى على المسرح الكبير (صور)

وسط حشد جماهيرى من محبي الموسيقى الكلاسيكية أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الحفل الأول لاوركسترا تشايكوفسكي السيمفونى الروسي بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف والذى يزور مصر لأول مرة.

كامل العدد عنوان أولى حفلات أوركسترا تشايكوفسكي بالأوبرا

فعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد وبموهبة مميزة أكدت فكرة توارث الجينات الفنية تألقت عازفة الفيولينة الشابة الواعدة أميرة أبو زهرة (حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة) في ظهورها الأول بمصر قادمة من فيينا لتشارك الأوركسترا في عزف كونشرتو الفيولينة لـ تشايكوفسكى واحدى مؤلفات الموسيقار المصرى الشهير راجح داوود بعنوان لحظة موسيقية شاركتها شقيقتها مريم أبو زهرة.

وبمهارة فائقة قاد المايسترو المخضرم فلاديمير فيدوسييف الأوركسترا الذي ضم مجموعة من أبرع العازفين ليستكمل برنامج الحفل بمتتالية شهرزاد لـ ريمسكى كورساكوف ويستمتع الحضور بمزيج فنى شمل أعمالا غربية ومصرية فى القالب الكلاسيكي.

رئيس الأوبرا يحتفى باوركسترا تشايكوفسكى

وكان الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا قد احتفى بالأوركسترا وقائده وعازفيه باعتباره أحد أهم فرق الموسيقى الكلاسيكية في العالم، كما أشاد بالعازفة أميرة أبو زهرة مؤكدا أنها احدى المواهب المميزة التي ينتظرها مستقبل مشرق.

حفلات أوركسترا تشايكوفسكي الروسي

ومن المقرر أن يقدم أوركسترا تشايكوفسكي الروسي حفلين آخرين أولهما على المسرح الكبير بمشاركة عازف البيانو آدم جويستريف مساء الإثنين 6 نوفمبر ينتقل بعدها إلى مدينة الثغر ليقدم آخر عروضه في زيارته الحالية لمصر حيث تشاركه عازفة التشيللو دالي جوتسيريف مساء الثلاثاء 7 نوفمبر علي مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية".

وفى سياق متصل، يضم البرنامج الأوبرالي لشهر نوفمبر الجاري، عدة حفلات وعروض مميزة لكبار الفرق والنجوم الأوبرالية على مسارح الأوبرا بمختلف المحافظات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

أميرة أبو زهرة تتألق مع اوركسترا تشايكوفسكى الروسى على المسرح الكبير

أميرة أبو زهرة تتألق مع اوركسترا تشايكوفسكى الروسى على المسرح الكبير

اوركسترا تشايكوفسكى الروسى على المسرح الكبير

اوركسترا تشايكوفسكى الروسى على المسرح الكبير

أميرة أبو زهرة

اوركسترا تشايكوفسكى الروسى على المسرح الكبير

أميرة أبو زهرة

اوركسترا تشايكوفسكى الروسى على المسرح الكبير