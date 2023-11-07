الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل اقتصادي: مخاوف عالمية من ارتفاع رقعة الصراع في فلسطين

غزة
غزة

قال عاصم منصور، المحلل الاقتصادي، إن الحرب الحالية في فلسطين الآن سوف يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد في المنطقة العربية بالكامل بل في العالم بأكمله، حيث هجمات الاحتلال الغاشم المستمرة تنبأ بمخاطر اقتصادية شديدة.

ارتفاع مؤشرات التضخم

وأكد منصور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك مخاوف كبيرة في العالم بأكمله بارتفاع مؤشرات الركود والتضخم بسبب تصعيد الأزمة في فلسطين على أيدي هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف في حديثه، أن الحرب الحالية في فلسطين تمثل أهم مخاطرها ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع فوري لأسعار النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

اتساع رقعة الصراع

وأشار إلى أن اتساع رقعة الصراع من أهم المخاوف التي تسيطر على بعض الدول أيضاًُ، حيث هذا التصعيد يعني ارتفاع معدلات الفائدة، وبالتالي الضغط على النمو الاقتصادي، ولجوء الشركات إلى خفض إنتاجها ومن ثم تسريح العمالة.

عاصم منصور المحلل الاقتصادي اكسترا نيوز الحرب بفلسطين الحرب الفلسطينية الإسرائيلية

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