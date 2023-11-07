الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آخر أخبار الحرب في غزة الآن.. مجزرة بدير البلح وارتفاع أعداد الضحايا

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ضمن آخر أخبار الحرب في غزة الآن، استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء في دير البلح وسط قطاع غزة.

تفاصيل آخر أخبار الحرب في غزة الآن

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" استهدف طيران الاحتلال الاسرائيلي اليوم بالصواريخ مربعا سكنيا وسط دير البلح في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين جميعهم من الأطفال والنساء والمسنين، وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، فيما العشرات منهم تحت الركام.

ومع توالي آخر أخبار الحرب في غزة الآن تأتي تلك المجزرة بعد وقت قليل من ارتكاب الاحتلال مجزرة أخرى في مربع السموني في حي الزيتون شرقي غزة، حيث ارتقى عدد كبير من الشهداء وأصيب العشرات.

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استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

ودخلت محرقة قوات الاحتلال الصهيوني، في قطاع غزة، يومها الـ 32 تواليًا، بشن طائرات الاحتلال مئات الغارات وقصف التجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها، واستهداف مقومات الحياة، وتوغل بري من عدة محاور يرتكز على سياسة الأرض المحروقة واقتراف مجازر دموية وتنفيذ إبادة جماعية ضد المدنيين.

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ارتفاع حصيلة ضحايا قطاع غزة

وتضمنت آخر أخبار الحرب في غزة الآن، بيانا لوزارة الصحة بغزة اليوم فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10328 شهيدا منهم 4237 طفلا و2719 سيدة و631 مسنا، إضافة إلى 25956 جريحًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة إن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 21 مجرزة أسفرت عن استشهاد 548 فلسطينيًا.

وأكد ارتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية في غزة إلى 1071 عائلة.

وذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 192 كادرًا صحيًا ودمر 40 سيارة الإسعاف، واستهدف 120 مؤسسة صحية وأخرج 18 مستشفى و40 مركز للرعاية الأولية عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

وقال: تلقينا 2450 مفقودًا منذ بدء العدوان بينهم 1350 طفلًا لازالوا تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الاحتلال يوسع حربه واستهدافه لمستشفيات قطاع غزة بشكل واضح، مبينا أنه استهدف 7 مستشفيات خلال الساعات الماضية في غزة وشمال غزة راح ضحيتها 13 شهيدا 140 بجراح مختلفة.

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