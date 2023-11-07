الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف إسرائيلى استهدف مربعًا سكنيًا فى حى الزيتون

غزة التي دمرها الاحتلال
غزة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي

استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مربعًا سكنيًا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال استهدفت مربعًا سكنيًا بشكل كامل يعود لعائلة السموني، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت ظهر اليوم عددًا من الشهداء

وأشارت الوكالة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت ظهر اليوم عددًا من الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غرب النصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

واستهدف قصف إسرائيلي بناية سكنية من عدة طوابق في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، كما تجددت الغارات الإسرائيلية في عديد المناطق.

وارتكب الاحتلال، قبل قليل، مجزرة بحق عائلة حسان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث جثامين عشرات الشهداء التي وصلت إلى مستشفى العودة وكانت عبارة عن أشلاء ومتفحمة، وهناك مفقودون تحت الأنقاض، وفقًا للوكالة الفلسطينية.

 

 

الاحتلال يكثف غاراته على غزة في اليوم الـ32 من العدوان

 

وفي اليوم الـ32 من العدوان الإسرائيلي على غزة، كثف الاحتلال قصفه المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، إلى جانب تدمير عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن طائرات الاحتلال استهدفت منازل في خان يونس وبيت لاهيا ورفح ومدينة غزة.

كما استهدفت غارات عنيفة منازل وشققًا سكنية ورياض أطفال وطرقًا وبنية تحتية في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء العشرات وإصابة آخرين بجروح، وما زال هناك مفقودون في محيط المكان، الذي تضررت فيه البنية التحتية بشكل كبير، وهي المنطقة التي تتعرض بشكل يومي لقصف مباشر.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في القطاع مؤخرًا عن تجاوز حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي عشرة آلاف شهيد، والجرحى أكثر من 24 ألفًا.

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