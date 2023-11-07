فى 30 يومًا.. جهود "التحالف الوطنى" لدعم الشعب الفلسطينى

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم علي الأراضى الفلسطينية المحتلة وخاصة بقطاع غزة، حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي علي تقديم كافة أوجه الدعم والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع، وفي سباق مع الزمن حرص التحالف أيضا علي تقديم قافلتين من الدعم الإنساني الغذائي والعلاجي للأهالي، بمشاركة عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني أعضاء التحالف.

في السياق ذاته، نعرض في السطور التالية جهود التحالف الوطني لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان علي المدنيين في غزة، والذي يتزامن اليوم مع مرور 30 يوما من بداية الهجمات الإسرائيلية.

التحالف يجهز قوافله

استعد التحالف الوطني لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين؛ جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل علي قطاع غزة، وذلك منذ يوم 10 أكتوبر الماضي.

التحالف يدعو المصريين للتبرع بالدم

وفي السياق ذاته، دعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جميع المصريين للمشاركة في الحملة القومية للتبرع بالدم لصالح المصابين من المدنيين جراء القصف الاسرائيلي المتعمد لقطاع غزة، مؤكدًا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

جاء ذلك بالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

14 أكتوبر.. الانطلاقة الأولى

14 أكتوبر، انطلقت أولى قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الشاملة، والتي ضمت قرابة 106 قاطرات مُحمّلة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كل التخصصات، كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين، وبالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة" بكل محافظات الجمهورية.

العريش تستقبل قوافل المساعدات

وشهدت مدينة العريش اصطفاف قاطرات القوافل المُحملة بالمساعدات الإنسانية واستعداد متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لتفريغ الشاحنات بمخازن الهلال الأحمر المصري تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة عن طريق إنشاء ممر إنساني عبر معبر رفح.

القوافل تواصل عبور معبر رفح

وأعلن التحالف عن نجاح عبور الدفعات المتتالي من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية في العبور، عن طريق ميناء رفح البري إلي الشعب الفلسطيني في غزة.

وشملت الدفعة الثالثة عشرة شاحنات محملة بالمواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الطبية

بينما انتهي التحالف من تقديم القافلة الأولى بالكامل والتي تضمنت 108 قاطرات محملة ب 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة بجانب ما يزيد على 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات وكذلك المئات من شباب المتطوعين والذين قضوا ١٨ يوما أمام معبر رفح البري للتأكد من سلامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

جسر متواصل من المساعدات المصرية لقطاع غزة.. انطلاق قافلة المساعدات الثانية

حيث أعلن التحالف الوطني ٤ نوفمبر الجاري انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، حيث تستهدف المرحلة الثانية مد جسر بري متواصل من المساعدات ينطلق اليوم بإرسال نحو ٥٠ قاطرة بشكل يومي منتظم محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.



16 مؤسسة تسهم فى القافلة الثانية

يشارك في القافلة عدد من كيانات التحالف الوطني وهى (بنك الطعام- مؤسسة أهل مصر- مؤسسة مصر الخير- مؤسسة مرسال- بنك الشفاء- صناع الخير- جمعية الأورمان- صناع الحياة- مؤسسة أبي العينين الخيرية- جمعية رسالة- مؤسسة الجود- مؤسسة الجارحي- مؤسسة العربي- الهيئة القبطية الإنجيلية- جمعية الدكتور مصطفى محمود- مؤسسة صناع الخير).

وفي السياق ذاته، يندد التحالف بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما بات يمثل تهديدا مباشرا على السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ علي حقوق الإنسان مؤكدا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.