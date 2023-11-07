الشراء الـ"أون لاين" بين المرض النفسي والرغبة في الامتلاك.. طبيب نفسي يوضح

تقيم المحلات والمعارض المختلفة ما يعرف بالجمعة البيضاء والجمعة السوداء في شهر نوفمبر وهو ما يزيد من رغبة الفتيات في شراء المنتجات من أجل الخصومات المغرية التي تتواجد في هذا الشهر، كما يقبلن بشكل كبير على شراء المنتجات الـ أون لاين.

جمال فرويز: الشراء أون لاين بسبب أوهام داخل عقول الفتيات

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن الرغبة في الشراء المستمرة ترجع إلى أوهام داخل عقولنا، موضحا أن هذا السلوك قد يكون سببه هو الحاجة بالشعور بالتميز أو لمحاربة الشعور بالوحدة، فضلا على أن المتسوقين يشعرون طوال الوقت أن التسوق سيغير منهم نحو الأفضل.

طبيب نفسي: التسوق أون لاين يشبع الرغبات في الامتلاك وليس من أجل الشراء

وتابع الدكتور جمال فرويز، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن التسوق الـ أون لاين يشبع الرغبات في الامتلاك وليس من أجل الشراء أو الحاجة لشراء تلك الأشياء، ولكن فى حال إذا كانت تلك العروض غير متوفرة على منصات التواصل الاجتماعي لن يكون لها أساس من الصحة، ولن يكون هناك رغبة في شرائها لذا فإن الأمر متعلق بشكل كبير بالأوهام النفسية.

طبيب نفسي: الشراء أون لاين يمكن حجبه من خلال عدم مشاهدة العروض ومحاولة التغاضي عنها

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الشراء أون لاين يمكن حجبه من خلال عدم مشاهدة تلك العروض ومحاولة التغاضي عنها وعدم الاهتمام بها وذلك سيساعد بنسبة كبيرة في تقليل الرغبة الشرائية، خاصة أن الأمر يتعلق بالنفسية فقط ولا يوجد له أساس من الصحة.