الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. المحلة يتقدم على القناة بهدف ودجلة يسجل هدفين في بروكسي

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة والقناة، المقامة بملعب غزل المحلة، في الأسبوع السابع لمسابقة دوري المحترفين، بتقدم غزل المحلة بهدف سجله عمرو مصطفى في الدقيقة 45.

بداية الشوط الأول كان سريهعة من الفريقين، وتدخل عمرو شعبان حارس غزل لمنع انفراد لمحمود عبد الحكيم في الدقيقة الثانية. وفي الدقيقة 12 كانت أول فرصة لغزل المحلة عندما مرر رجب مارو كرة عرضية سددها عمرو مصطفى فوق العارضة.

هدف في اللحظات الأخيرة 

في الدقيقة 19 تلقي محمود غالي لاعب غزل المحلة كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها برأسه فوق العارضة، وبعدها هدأ إيقاع اللعب وحصل رجب مارو مهاجم غزل المحلة على انذار لادعاءه السقوط داخل منطقة الجزاء.

عادت المتعة والإثارة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، وفي الدقيقة 35 تلقى محمود عبدالحكيم مهاجم القناة كرة طولية داخل منطقة الجزاء وهيأها لنفسه وسددها لحظة خروج عمرو شعبان من مرماه، لكن الكرة كانت ضعيفة ونجح الحارس في إبعادها إلى ركلة ركنية.

نال محمد جابر لاعب غزل المحلة وهشام رأفت مدافع القناة انذارات، وفي الدقيقة 45 تصدى محمود غالي لركلة حرة ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء هيأها عمرو الجزار برأسه لعمرو مصطفى الذي سددها داخل المرمى مسجلاً هدف التقدم لغزل المحلة.

احتسب الحكم محمد عبد العزيز ثلاث دقائق وقت بدل ضائع، لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف دون رد.

النجوم يتعادل مع راية 

وفي ملعب بروكسي انتهى الشوط الأول من مباراة بروكسي ووادي دجلة، بتقدم وادي دجلة بهدفين سجلهما محمد عبد العاطي في الدقيقتين 22 و44.

وفي ملعب نادي السلمانية انتهى الشوط الأول من مباراة النجوم وراية .

دوري المحترفين غزل المحله القناة وادي دجلة بروكسي

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