دوري المحترفين.. غزل المحلة يستضيف القناة في مباراة قمة وراية يواجه النجوم

يستضيف غزل المحلة فريق القناة ويحل راية ضيفا على فريق النجوم في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع السابع لمسابقة دوري المحترفين .

غزل المحلة والقناة..مباراة الصعود للقمة

يشهد ستاد غزل المحلة أقوى مباريات الأسبوع السابع لدوري المحترفين بين غزل المحلة والقناة حيث يسعى كل منهما للفوز والوصول للنقطة 14 والتساوي مع لافيينا المتصدر.

غزل المحلة بقيادة خالد عيد يحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف ولم يحقق الفوز في أخر مباراتين وجمع منهما نقطة واحدة بالتعادل مع مكادي والهزيمة أمام أسوان.

خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة اختار 24 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان ومحمود الحضري ورجب جمال وعمرو الجزار ومحمد حجازي ومحمد جابر وأحمد طارق وأحمد مجدي وعبد الرحمن بودي وأحمد سوداني ومحمد أبو الحمد وعبد الرحيم عموري ومحمود غالي وأحمد حجي ويوسف بيبو وعبد الله بيكا وخالد الإخميمي ومحمود مسعد وشيكو محارب ومجدى صبري وعمرو مصطفى وعبده يحيى وتشارلز باسي ورجب مارو.

في المقابل يحتل القناة بقيادة سامر عبد الرحمن المركز الرابع برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف وجمع أربع نقاط من أخر مباراتين بالفوز على الجمهورية شبين والتعادل مع حرس الحدود.

يدير المباراة محمد عبد العزيز ويساعده محمد عبد العظيم وعلاء علي السروري ومعهم أحمد حامد فهيم حكما رابعا.

فريق غزل المحلة

النجوم يستضيف فريق راية

ويستضيف النجوم بقيادة نادر السيد فريق راية بقيادة محمد حليم بملعب نادي السلمانية في مباراة قد تبدو سهلة لفريق راية.

ويحتل النجوم المركز السابع عشر برصيد خمس نقاط من فوز واحد وتعادلين وثلاث هزائم ويملك أضعف هجوم في دوري المحترفين برصيد ثلاثة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف وجمع أربع نقاط من أخر مباراتين بالفوز على لافيينا والتعادل مع المقاصة.

على الجانب الأخر يحتل راية المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف وحمع ثلاث نقاط من أخر مباراتين بالفوز على بتروجت والهزيمة أمام بروكسي.

يدير المباراة محمد الشناوي ويساعده أحمد خلف وكيرلس نزيه ومعهم طاهر أيمن سليمان حكما رابعا.